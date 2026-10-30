Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καιρικά φαινόμενα με τοπικές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν τη χώρα, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις το Σάββατο.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται εναλλαγές νεφώσεων και βροχών, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε ήπια επίπεδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, με σταδιακή βελτίωση του καιρού στην Αθήνα από την Τρίτη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο πνέουν με μέτριες εντάσεις, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Η αστάθεια συνεχίζεται στη χώρα, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ισχύουν προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές. Στην Αθήνα, το βράδυ της Παρασκευής προβλέπονται κυρίως παροδικές νεφώσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, που εντείνονται μετά τα μεσάνυχτα.

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Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Αθήνα και Αττική

Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία περίπου 13–20 βαθμοί Κελσίου. Στα βόρεια προάστια θα επικρατεί περισσότερη ψύχρα.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη

Περίοδοι βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αυξημένη πιθανότητα φαινομένων τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου αργότερα. Θερμοκρασία 12–16 βαθμοί. Χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κοντά σε σημεία συσσώρευσης νερού.

Σάββατο – Υπόλοιπη Ελλάδα

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Ενδεικτικά, στη Δυτική Μακεδονία 2–12 βαθμοί, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 7–17, στη Θεσσαλία 8–17, στην Ήπειρο 7–19, στη Στερεά και την Πελοπόννησο 10–19, στο Ιόνιο 11–19, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 13–18 και στην Κρήτη 16–20 βαθμοί.

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Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Συνεχίζεται η αστάθεια. Στην Αθήνα μπόρες κατά διαστήματα, κυρίως νωρίς και από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με 13–18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περίοδοι βροχής και 12–16 βαθμοί. Τοπικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

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Στην Αθήνα αναμένονται παροδικές βροχές, με θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανές βροχές, ιδιαίτερα αργότερα, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 18 βαθμούς.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα σημαντική βελτίωση, ηλιοφάνεια και έως 20 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, με βελτίωση αργότερα και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

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Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα ηλιοφάνεια με πιθανότητα σύντομων μεσημβρινών βροχών και έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, έως 17 βαθμούς.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

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Στην Αθήνα διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με 12–18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περισσότερες νεφώσεις, 10–15 βαθμοί και πιθανότητα βροχής το βράδυ.

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Προειδοποιήσεις και κίνδυνος πλημμυρών

Για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για την Κεντρική Μακεδονία: τοπικά ισχυρές βροχές κυρίως στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του Θερμαϊκού, καθώς και πιθανές καταιγίδες. Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής φτάνουν τα 10–30 χιλιοστά σε 12 ώρες. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη νέα ενεργοποίηση Red Code στα στοιχεία της ενημέρωσης.

Άνεμοι, θάλασσες και ακτοπλοΐα

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Οι άνεμοι στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο αναμένονται γενικά 2–4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι 3–5 μποφόρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου. Για κάθε ταξίδι απαιτείται ενημέρωση από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Πηγές: ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo και επικαιροποιημένες προγνώσεις της 30ής Οκτωβρίου 2026.