Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια στο τέλος του Οκτωβρίου, ενώ επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται από την Κυριακή έως τη Δευτέρα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και δυσκολιών στην οδήγηση.

Οι συνθήκες αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, αν και η αστάθεια θα παραμείνει σε ορισμένες περιοχές.

Δεν προκύπτει γενικευμένη απαγόρευση απόπλου, ωστόσο οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για συγκεκριμένα δρομολόγια.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με άστατο καιρό ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος και με επιδείνωση κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος. Βροχές και αυξημένες νεφώσεις επηρεάζουν περιοχές της χώρας. Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ισχύει κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ.

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Πιο αναλυτικά με βάση μεσημεριανό έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα (2/11), ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

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ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

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β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

Αθήνα

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Το Σάββατο ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως από τη 1 έως τις 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς. Το βράδυ παραμένουν οι νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχών τη νύχτα προς την Κυριακή.

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Θεσσαλονίκη

Βροχές από το πρωί, με διακοπές και νέες εξάρσεις έως το βράδυ. Θερμοκρασία από 12 έως 16 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα παράκτια και στον Θερμαϊκό, αναμένονται τοπικά έντονες βροχές.

Υπόλοιπη Ελλάδα

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Η εικόνα δεν είναι ενιαία. Για τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Αιγαίο απαιτούνται αναλυτικά τοπικά δελτία για ασφαλή προσδιορισμό της έντασης και του χρόνου εκδήλωσης φαινομένων.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Συνεχίζονται οι βροχές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα μπόρες κυρίως το απόγευμα. Μέγιστες θερμοκρασίες 18 και 16 βαθμοί αντίστοιχα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Παραμένει η αστάθεια. Στην Αθήνα πρόσκαιρες βροχές, με μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές εντείνονται ιδιαίτερα το βράδυ, με μέγιστη 18 βαθμούς.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Βελτίωση στην Αθήνα με ηλιοφάνεια και έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει πιθανότητα βροχών, κυρίως μέχρι το απόγευμα, με έως 19 βαθμούς.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και έως 18 βαθμούς. Στην Αθήνα γενικά καλός καιρός, αλλά πιθανές πρόσκαιρες μεσημεριανές μπόρες, με έως 20 βαθμούς.

Προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Για το Σάββατο ισχύουν κίτρινες προειδοποιήσεις στην Κεντρική Μακεδονία: για καταιγίδες έως τις 20:00, κυρίως στον Θερμαϊκό, και για έντονες βροχές έως τις 23:59. Αναφέρονται ενδεικτικά 10–30 χιλιοστά βροχής σε 12 ώρες, με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων και δυσκολιών στην οδήγηση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία ενεργοποίηση Red Code για το πενθήμερο.

Άνεμοι, θάλασσες και απόπλους

Για το Σάββατο προβλέπονται άνεμοι 2–4 μποφόρ στο Αιγαίο και 3–5 στο Ιόνιο. Δεν προκύπτει γενικευμένη απαγόρευση απόπλου από τα διαθέσιμα στοιχεία. Για συγκεκριμένα δρομολόγια απαιτείται ενημέρωση από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Πηγές: ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo και προγνωστικά δεδομένα 31 Οκτωβρίου 2026. Οι προγνώσεις ενδέχεται να μεταβληθούν.