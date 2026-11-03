Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία «Agneta» προκαλεί σήμερα βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τα έντονα φαινόμενα, που συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές από το απόγευμα και μετά.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και υπόγειες διαβάσεις, ενώ απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις και ενημέρωση από τα λιμεναρχεία για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη δείχνει σταδιακή βελτίωση του καιρού στις ηπειρωτικές περιοχές, παρά την πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα και στα νησιά.

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Ο καιρός σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία «Agneta». Το χαμηλό βαρομετρικό από τη νότια Ιταλία προκαλεί ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, στα βορειοανατολικά και στο Αιγαίο.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε χθες το έκτακτο δελτίο 16/2026 σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις ανά περιοχή. Πιθανές είναι οι χαλαζοπτώσεις και η αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

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Αθήνα και Αττική

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως το πρωί και το μεσημέρι. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, ακόμη και με πρόσκαιρο χαλάζι. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19–20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5–6 μποφόρ και ενδεχομένως 7 στα θαλάσσια τμήματα.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με σταδιακή βελτίωση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 11 έως 16 βαθμούς, με βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ.

Η Μακεδονία περιλαμβάνεται στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης της ΕΜΥ από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πού ισχύουν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

Η αναβαθμισμένη ανακοίνωση της ΕΜΥ προβλέπει:

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Κόκκινη προειδοποίηση: Κέρκυρα, Παξοί και παράκτια Ήπειρος πρόσκαιρα έως το πρωί. Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος έως το απόγευμα, Δωδεκάνησα από το πρωί έως το απόγευμα.

Οι προειδοποιήσεις αυτές μπορεί να τροποποιηθούν με νέα έκδοση του έκτακτου δελτίου.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, με αυξημένη συγκέντρωση ατμοσφαιρικής σκόνης. Οι θερμοκρασίες στα νησιά του νότιου Αιγαίου και στην Κρήτη θα κυμανθούν ευρύτερα από 12 έως 21 βαθμούς.

Στα Δωδεκάνησα ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυμνο και στα μικρότερα νησιά.

Θάλασσες και άνεμοι

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 5–6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί αντίστοιχης έντασης.

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Στο Ιόνιο οι νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6–7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Δεν επιβεβαιώθηκε γενικό πανελλαδικό απαγορευτικό απόπλου. Απαιτείται έλεγχος των ανακοινώσεων των λιμεναρχείων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Η πρόγνωση από Τετάρτη 4 έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται υπολειμματικές τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα νησιά.

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Για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει φθινοπωρινή, με σχετικά χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες και πιθανές τοπικές βροχές.

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Για την Παρασκευή 6, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση πλήρους αναλυτικού επίσημου δελτίου της ΕΜΥ. Γι’ αυτό δεν αποδίδονται αυθαίρετες θερμοκρασίες, εντάσεις ανέμων ή χρωματικές προειδοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους, ρέματα και υπόγειες διαβάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου έχουν προηγηθεί μεγάλες βροχοπτώσεις.

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