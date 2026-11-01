Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από την Κυριακή, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα ισχύουν αυστηρότερες κόκκινες προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα.

Το καιρικό σύστημα αναμένεται να παρουσιάσει δεύτερη έξαρση τη Δευτέρα, με τη σταδιακή βελτίωση του καιρού να προβλέπεται για τα ηπειρωτικά από την Τετάρτη.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ενώ οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές για τυχόν τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων.

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Με έντονη κακοκαιρία κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος. Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με τον κίνδυνο να μετατοπίζεται μέσα στην ημέρα από τα δυτικά προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ενώ οι περιφερειακές προειδοποιήσεις που μεταδίδονται μέσω MeteoAlarm είναι ακόμη αυστηρότερες για την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Η πρόγνωση των επόμενων πέντε ημερών δείχνει δεύτερη έξαρση από τη Δευτέρα και σταδιακή βελτίωση στα ηπειρωτικά από την Τετάρτη.

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Η γενική εικόνα: Δύο κύματα βροχών και καταιγίδων

Σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, που ενημερώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 14:11, ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το μεσημέρι σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Από το απόγευμα τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου.

Το meteo.gr κατατάσσει το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην κατηγορία 4, «Πολύ Σημαντική», της δικής του κλίμακας RPI. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλές για την εποχή και στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης.

Αθήνα και Αττική: Βροχές από το πρωί, καταιγίδες έως το απόγευμα

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές από το πρωί έως το απόγευμα.

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Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία εκτιμάται από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2–4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα 3–5.

Η υπηρεσία περιφερειακών προειδοποιήσεων της ΕΜΥ, όπως μεταδίδεται από τη ζωντανή μετεωρολογική υπηρεσία, εμφανίζει κίτρινη προειδοποίηση βροχής στην Αττική έως τις 20:00, με προβλεπόμενα τοπικά ύψη 10–30 χιλιοστών σε 12 ώρες.

Η προειδοποίηση δεν σημαίνει ότι θα βρέχει αδιάκοπα σε όλους τους δήμους, αλλά απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις και στα σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά.

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Θεσσαλονίκη: Ισχυρές καταιγίδες και κόκκινη προειδοποίηση

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι.

Το meteo.gr προβλέπει 12–17 βαθμούς στο κέντρο της πόλης και ανατολικούς ανέμους 3–5 μποφόρ. Οι πιο δύσκολες ώρες ενδέχεται να είναι το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ.

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Στην Κεντρική Μακεδονία, η περιφερειακή προειδοποίηση της ΕΜΥ μέσω MeteoAlarm είναι πορτοκαλί για έντονες καταιγίδες, ενώ για τη βροχόπτωση αναβαθμίζεται σε κόκκινη από τις 11:00 της Κυριακής έως τη 01:59 της Δευτέρας.

Το προειδοποιητικό κείμενο αναφέρει πιθανό ύψος άνω των 60 χιλιοστών σε 12 ώρες σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για πρόγνωση επικινδυνότητας, όχι για ήδη καταγεγραμμένη ποσότητα βροχής.

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Πελοπόννησος: Πού είναι οι πρώτες ισχυρές βροχές

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Το πορτοκαλί έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ τοποθετεί τα ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται επίσης βροχές, αλλά δεν κατονομάζεται στις κύριες περιοχές της σημερινής πορτοκαλί προειδοποίησης του έκτακτου δελτίου.

Οι θερμοκρασίες, σύμφωνα με το meteo.gr, θα κυμανθούν από 4–12 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, 7–17 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, 9–16 στη Θεσσαλία, 8–18 στην Ήπειρο, 10–19 στη Στερεά και την Πελοπόννησο και 13–19 στα Επτάνησα.

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Κρήτη: Βροχές κατά τόπους, αλλά εκτός των κύριων ζωνών του έκτακτου

Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες, με διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και στις ορεινές περιοχές.

Η γενική περιφερειακή εκτίμηση του meteo.gr δίνει 15–19 βαθμούς, με τοπικά υψηλότερες τιμές σε αστικές και παράκτιες περιοχές.

Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές που κατονομάζει το έκτακτο πορτοκαλί δελτίο 16/2026 για ισχυρά φαινόμενα σήμερα. Αυτό δεν αποκλείει σύντομες μπόρες, ενώ η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες διατηρεί πιθανότητα τοπικής αστάθειας.

Δωδεκάνησα: Κόκκινη προειδοποίηση από τις 14:00

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, με ενίσχυση των φαινομένων από το απόγευμα.

Η ΕΜΥ περιλαμβάνει την περιοχή στο πορτοκαλί έκτακτο δελτίο, ενώ η αναλυτική προειδοποίηση βροχής μέσω MeteoAlarm είναι κίτρινη έως τις 14:00 και κόκκινη από τις 14:00 έως τη 01:59 της Δευτέρας.

Για το κόκκινο επίπεδο αναφέρεται πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων άνω των 80 χιλιοστών σε 12 ώρες.

Παράλληλα υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 17:00, με ενδεχόμενο ισχυρών ριπών και χαλαζιού.

Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται από 15 έως 19 βαθμούς σύμφωνα με το meteo.gr, με υψηλότερες τοπικές μέγιστες σε ορισμένα νησιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο και στα μικρότερα νησιά.

Αιγαίο και Ιόνιο: Άνεμοι έως 7 μποφόρ και προσοχή στα δρομολόγια

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί 3–5 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4–6, πρόσκαιρα τοπικά 7.

Στο Κεντρικό Αιγαίο αναμένονται νοτιοανατολικοί 3–5, αργότερα 4–6, και στο Νότιο Αιγαίο νότιοι 3–5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3–5 μποφόρ.

Ο κυριότερος κίνδυνος για τις θαλάσσιες μετακινήσεις δεν είναι μόνο ο μέσος άνεμος, αλλά και οι καταιγίδες, οι ισχυρές ριπές, οι κεραυνοί και η περιορισμένη ορατότητα.

Δεν έχει επαληθευθεί γενικό πανελλαδικό απαγορευτικό απόπλου για σήμερα. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν κάθε δρομολόγιο με το λιμεναρχείο και την ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ και χρωματικές προειδοποιήσεις

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 16/2026 εκδόθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 12:00, με συνολικό πορτοκαλί επίπεδο και ισχύ έως τις πρώτες ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι επιμέρους χρωματικές προειδοποιήσεις MeteoAlarm μπορεί να διαφέρουν από το συνολικό χρώμα του έκτακτου δελτίου: σήμερα επιβεβαιώνονται κόκκινες προειδοποιήσεις βροχής στην Κεντρική Μακεδονία από τις 11:00 και στα Δωδεκάνησα από τις 14:00.

Για την Αττική εμφανίζεται κίτρινη προειδοποίηση βροχής. Τα χρώματα και οι ώρες μπορούν να τροποποιηθούν με νεότερες εκδόσεις της ΕΜΥ.

Το «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας, όπου ενεργοποιείται, είναι διαφορετικό επιχειρησιακό καθεστώς και δεν πρέπει να συγχέεται με την κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση. Για σήμερα δεν αποδίδεται μη επαληθευμένη απόφαση Red Code σε καμία περιφέρεια.

Η πρόγνωση των επόμενων πέντε ημερών

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Πρόσκαιρη ύφεση και νέα έξαρση το βράδυ

Η ΕΜΥ διατηρεί πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου από το πρωί, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, καθώς και στα Δωδεκάνησα κατά διαστήματα έως το βράδυ.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο αναμένει σχετική ύφεση από τις πρώτες ώρες έως το απόγευμα και εκ νέου ενίσχυση από το βράδυ.

Οι νεότερες τοπικές προγνώσεις δίνουν στην Αθήνα περίπου 15–19 βαθμούς με μπόρες και στη Θεσσαλονίκη 13–18 με πρόσκαιρες βροχές, περισσότερες αργότερα. Στα πελάγη οι νότιοι άνεμοι χρειάζονται στενή παρακολούθηση.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Συνεχίζεται η αστάθεια, με σταδιακά ανοίγματα

Η ανάλυση του meteo.gr διατηρεί τον κίνδυνο τοπικά ισχυρών φαινομένων τουλάχιστον έως την Τρίτη. Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή των καταιγίδων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί στο επίπεδο του σημερινού έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ.

Οι τοπικές προγνώσεις δίνουν για την Αθήνα σταδιακή βελτίωση, με ηλιοφάνεια και περίπου 12–21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν πιθανές μπόρες, κυρίως κατά διαστήματα, με περίπου 12–18 βαθμούς.

Στην Κρήτη και στη Ρόδο δεν αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα, παρά τις σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου: Βελτίωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η μεσοπρόθεσμη τοπική τάση δείχνει περισσότερο ήλιο και λιγότερες βροχές στις δύο μεγαλύτερες πόλεις.

Στην Αθήνα εκτιμώνται περίπου 13–20 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 11–18.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη σύντομες μπόρες.

Δεν υπάρχει, κατά τον πρωινό έλεγχο, επιβεβαιωμένη σημερινή περιφερειακή προειδοποίηση της ΕΜΥ για την Τετάρτη που να επιτρέπει ασφαλή καθορισμό ωρών και εντάσεων.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Πτώση θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά

Για την Πέμπτη διαφαίνεται αισθητότερη ψύχρα στα ηπειρωτικά.

Οι νεότερες τοπικές εκτιμήσεις δίνουν περίπου 10–17 βαθμούς στην Αθήνα, με διαστήματα ηλιοφάνειας, και 10–14 στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερη συννεφιά.

Στο Ηράκλειο προβλέπονται τοπικές μπόρες με μέγιστη κοντά στους 20 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο διαφαίνεται πιο σταθερός καιρός.

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι μεσοπρόθεσμες και όχι επίσημη λεπτομερής πρόγνωση της ΕΜΥ ανά νομό.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Ψυχρότερο πρωινό, περισσότερα ανοίγματα

Η πρώτη τάση για την Παρασκευή δείχνει στην Αθήνα περίπου 8–15 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 7–15, με πιθανότητα λίγων πρωινών βροχών στη δεύτερη και περισσότερα ανοίγματα αργότερα.

Στη Ρόδο και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες παραμένουν ηπιότερες, αλλά τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται.

Επειδή η Παρασκευή βρίσκεται στο πιο μακρινό άκρο της πενθήμερης περιόδου, δεν είναι υπεύθυνο να δημοσιευθούν από σήμερα ακριβή μποφόρ, ύψη βροχής ή προειδοποιήσεις για κάθε θαλάσσια περιοχή χωρίς νέα επίσημη ενημέρωση.

Προστασία πολιτών και ενημέρωση για τις θάλασσες

Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα, χειμάρρους και υπόγειες διαβάσεις, ακόμη και όταν η βροχή φαίνεται να έχει σταματήσει.

Ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και ταράτσες, απομακρυνόμαστε από εκτεθειμένες ακτές όταν εκδηλώνονται καταιγίδες και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών.

Για το έκτακτο δελτίο και τις χρωματικές προειδοποιήσεις συμβουλευόμαστε την ΕΜΥ και το MeteoAlarm. Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, την τελευταία ναυτική πρόγνωση και το αρμόδιο λιμεναρχείο. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα στην ημέρα.