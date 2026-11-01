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Τα έντονα φαινόμενα, που επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αναμένεται να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης.

Στην Κεντρική Μακεδονία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ στην Αττική ισχύει κίτρινη προειδοποίηση για την ημέρα της Δευτέρας.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κοντά σε χειμάρρους και δρόμους με συσσώρευση υδάτων.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Τετάρτη, με την υποχώρηση των φαινομένων και τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζεται η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η κακοκαιρία «Agneta», που πήρε το όνομά της από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία, φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και κατά τόπους ενισχυμένους ανέμους.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού 16/2026, διατηρώντας την προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία και η ανατολική νησιωτική χώρα.

Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, όπου οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά. Ανάλογα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια και μέσα στη Δευτέρα.

Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική διαταραχή με διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε ήδη επιβαρυμένες από τις βροχοπτώσεις περιοχές.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Νέος γύρος ισχυρών φαινομένων

Η Δευτέρα δεν σηματοδοτεί το τέλος της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες.

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Από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ.

Αθήνα – Αττική

Στην Αττική, μετά τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες της Κυριακής, η νύχτα αναμένεται με αρκετές νεφώσεις και διαστήματα σχετικής ύφεσης.

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Τη Δευτέρα προβλέπονται νέες βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως το πρωί και κατά τις μεσημβρινές ώρες, με πρόσκαιρα ανοίγματα του καιρού αργότερα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική εμφανίζονται κίτρινες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με προσοχή στις μετακινήσεις και στους δρόμους όπου συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα.

Θεσσαλονίκη – Κεντρική Μακεδονία

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις έως τις 01:59 της Δευτέρας, καθώς και πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες.

Στη διάρκεια της νύχτας αναμένονται βροχές με πιθανότητα ισχυρών τοπικών εξάρσεων. Τη Δευτέρα θα υπάρξουν διαστήματα ύφεσης, αλλά νέες βροχοπτώσεις προβλέπονται από το μεσημέρι και κυρίως το βράδυ.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη οι βροχές θα συνεχιστούν, πριν αρχίσει σταδιακή βελτίωση προς το βράδυ.

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Υπόλοιπη Ελλάδα

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Ιόνιο και Ήπειρος: Νέες βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα, με αυξημένη ένταση κατά διαστήματα. Προσοχή στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, καθώς και στις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου.

Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος: Από το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται επιδείνωση, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική Πελοπόννησο και στις περιοχές κοντά σε χειμάρρους.

Θεσσαλία και Σποράδες: Άστατος καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η εξέλιξη των φαινομένων χρειάζεται παρακολούθηση, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής.

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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Οι ισχυρότερες καταιγίδες της Κυριακής θα δώσουν σταδιακά περιόδους ύφεσης, χωρίς να αποκλείονται νέες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις κατά διαστήματα, τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τόπους με την εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Από τις περισσότερο επιβαρυμένες περιοχές, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στα Δωδεκάνησα η προειδοποίηση της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ κατά διαστήματα έως το βράδυ της Δευτέρας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία παραμένει ενεργή, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα, ενώ στα πελάγη οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές, με θερμοκρασία έως 18 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα υπάρχουν παροδικές μπόρες κυρίως στο πρώτο μισό της ημέρας και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Η εικόνα βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές βροχές παραμένουν πιθανές στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, κυρίως το πρωί.

Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ανοίγματα του καιρού, με θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα στραφούν προοδευτικά σε βορείους, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Η πρόγνωση δείχνει περισσότερο διαφοροποιημένες συνθήκες ανά περιοχή. Στη βόρεια Ελλάδα παραμένει πιθανότητα βροχών, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές ή ψιλόβροχο και μέγιστη θερμοκρασία περίπου 14 βαθμών. Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία περίπου 17 βαθμών.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Στις περισσότερες περιοχές αναμένεται βελτίωση, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Στην Αθήνα η μέγιστη τιμή προβλέπεται κοντά στους 15 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 15 βαθμούς, με χαμηλότερες ελάχιστες τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Οι προγνώσεις από την Τετάρτη και μετά παραμένουν πιο ευμετάβλητες και θα χρειαστούν επικαιροποίηση.

Προειδοποιήσεις: Πορτοκαλί, κόκκινο και Red Code

Το Έκτακτο Δελτίο 16/2026 της ΕΜΥ έχει πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης για την κακοκαιρία της Κυριακής και της Δευτέρας. Παράλληλα, οι επιμέρους προειδοποιήσεις Meteoalarm μπορούν να έχουν διαφορετικά χρώματα ανά περιοχή και χρονικό διάστημα.

Η κλίμακα επικινδυνότητας περιλαμβάνει:

Πράσινο: Δεν προβλέπονται επικίνδυνα φαινόμενα.

Κίτρινο: Απαιτείται ενημέρωση και προσοχή για τοπικά έντονα φαινόμενα.

Πορτοκαλί: Αυξημένος κίνδυνος. Απαιτούνται μέτρα προφύλαξης.

Κόκκινο: Πολύ επικίνδυνα φαινόμενα με πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων.

Ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, η κόκκινη προειδοποίηση βροχής ισχύει έως τις 01:59 της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου. Για την Αττική εμφανίζεται κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα.

Το Red Code της Πολιτικής Προστασίας είναι ξεχωριστό καθεστώς επιχειρησιακής κινητοποίησης και δεν ενεργοποιείται αυτομάτως από μια κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση. Δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία νέα ενεργοποίησή του ειδικά για τη Δευτέρα.

Άνεμοι, θάλασσες και ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Στο Ιόνιο και στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κατά διαστήματα. Τη Δευτέρα προβλέπονται νοτιάδες που στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη οι ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν και το Αιγαίο.

Από την Τετάρτη αναμένεται στροφή σε βορείους ανέμους, με εντάσεις που μπορεί τοπικά να φτάσουν επίσης τα 7 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων και οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου για τη Δευτέρα. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Προσοχή στις πλημμύρες και στις μετακινήσεις

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές όπου ισχυρές βροχές μπορούν να πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας υπερχείλιση χειμάρρων, συσσώρευση υδάτων στους δρόμους και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, να μην επιχειρούν διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και να απομακρύνονται από χειμάρρους και ρέματα.

Το συμπέρασμα: Η «Agneta» δεν ολοκληρώνει τον κύκλο της το βράδυ της Κυριακής. Η Δευτέρα και η Τρίτη παραμένουν ημέρες αυξημένης προσοχής, με τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στο επίκεντρο και τη βελτίωση να γίνεται περισσότερο αισθητή από την Τετάρτη.

Πηγές: ΕΜΥ, Meteoalarm, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr, ΕΡΤ. Ενημέρωση: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, βράδυ.