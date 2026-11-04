Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλότερων θερμοκρασιών και ισχυρών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η Πέμπτη θα χαρακτηριστεί από τοπικές βροχές, ομίχλες στα ηπειρωτικά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων, ενώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα.

Τα προγνωστικά στοιχεία για τη Δευτέρα υποδεικνύουν πιθανή αύξηση των νεφώσεων και επιστροφή των τοπικών βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο ψυχρό του πρόσωπο. Από το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου προς την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο χαμηλότερων θερμοκρασιών, με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Μετά το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, η νέα μεταβολή χαρακτηρίζεται κυρίως από την πτώση της θερμοκρασίας και τους βόρειους ανέμους, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία γενικευμένη νέα κακοκαιρία αντίστοιχης έντασης.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η Πέμπτη θα φέρει βροχές κατά τόπους, χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά και θερμοκρασίες που στη Δυτική Μακεδονία ενδέχεται να πλησιάσουν τον 1 βαθμό Κελσίου.

Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη: Η μεταβολή του καιρού

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους, με αυξημένη πιθανότητα ασθενών βροχών σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας.

Στην κεντρική και βόρεια χώρα θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, ενώ η ορατότητα ενδέχεται να περιοριστεί ιδιαίτερα σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχύονται, δημιουργώντας δυσκολότερες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αθήνα και Αττική: Βοριάδες και έως 18 βαθμοί

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Η Πέμπτη θα αρχίσει με συννεφιά κατά διαστήματα και πιθανότητα ασθενών βροχών, κυρίως στη βόρεια και ανατολική Αττική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4–5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη εξαιτίας του ανέμου.

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Θεσσαλονίκη: Βροχές, ομίχλες και χαμηλή θερμοκρασία

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρκετές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κατά διαστήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες λόγω πιθανής ομίχλης.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους μεταβαλλόμενων διευθύνσεων.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού θα βρέξει

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στη Δυτική Μακεδονία το κρύο θα είναι εντονότερο, με θερμοκρασίες από 1 έως 11 βαθμούς.

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Στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται διαστήματα βελτίωσης, με πιθανότητα τοπικά περιορισμένης ορατότητας. Η Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια θα έχουν κατά τόπους βροχές.

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Στις Σποράδες και τις Κυκλάδες υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών, ενώ η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Στα ψηλότερα ορεινά, κυρίως πάνω από τα 1.800 μέτρα, προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Περισσότερο κρύο, λιγότερες βροχές

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Την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων.

Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και πιθανώς στο Καστελόριζο, ενώ στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται γύρω στους 15–16 βαθμούς, με αρκετή ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, με ενδεχόμενες πρόσκαιρες ενισχύσεις.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Βελτίωση, αλλά επιμένουν οι βοριάδες

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση.

Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατούν διαστήματα ηλιοφάνειας, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει στην Κρήτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά και αργότερα στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί ως προς τις μέγιστες τιμές περίπου στους 15–18 βαθμούς Κελσίου.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, κατά τόπους στα 6–7 μποφόρ.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Καλύτερος καιρός στην Αττική

Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, η Αττική προβλέπεται να έχει γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και διαστήματα νεφώσεων.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα βρίσκεται περίπου στους 8–16 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές νωρίς το πρωί.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένεται γενικά σχετικά ήπια εικόνα, αν και δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα. Οι λεπτομέρειες για τις περισσότερες περιοχές θα χρειαστούν νεότερη προγνωστική επιβεβαίωση.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Πιθανή επιστροφή των βροχών

Τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή αύξηση των νεφώσεων και επιστροφή τοπικών βροχών.

Για την Αθήνα διαφαίνεται πιθανότητα βροχών κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με θερμοκρασία περίπου έως 15 βαθμούς.

Η εικόνα για τη Δευτέρα παραμένει λιγότερο ασφαλής από την πρόγνωση του επόμενου 48ώρου και χρειάζεται επανεκτίμηση.

Άνεμοι, θάλασσες και απαγορευτικά απόπλου

Το σημαντικότερο στοιχείο για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Την Πέμπτη αναμένονται άνεμοι 5–6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως 7 μποφόρ σύμφωνα με την πρόγνωση που μεταδίδεται από την ΕΜΥ. Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, με πιθανότητα πρόσκαιρων εντάσεων έως 8 μποφόρ σε επιμέρους θαλάσσιες περιοχές.

Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι γενικά ηπιότερες, με ανέμους περίπου 3–5 μποφόρ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου για το συγκεκριμένο διάστημα. Ωστόσο, είναι πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ανάλογα με το λιμάνι, τη θαλάσσια περιοχή και την κατηγορία του πλοίου. Οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Συμπέρασμα για το επόμενο πενθήμερο

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και η επιμονή των βορείων ανέμων στο Αιγαίο. Οι βροχές θα υποχωρούν σταδιακά από την Παρασκευή, ενώ η Κυριακή διαφαίνεται ευνοϊκότερη για τις υπαίθριες δραστηριότητες στην Αττική.

Η προσοχή στρέφεται στη Δευτέρα, όταν τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των βροχοπτώσεων.