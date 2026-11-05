Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και κατά τόπους βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, ομίχλες και βροχές, ενώ στα ορεινά τμήματα προβλέπονται χιονοπτώσεις πάνω από τα 1.800 μέτρα.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να επηρεάσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθιστώντας απαραίτητη την ενημέρωση των επιβατών από τις αρμόδιες αρχές πριν από κάθε μετακίνηση.

Για την Κυριακή του Μαραθωνίου στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με κρύο τις πρωινές ώρες, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με νέες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Το φθινόπωρο επιβάλλει πλέον τους δικούς του κανόνες. Η Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και κατά τόπους βροχές στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία «Agneta» των προηγούμενων ημερών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη χαμηλότερη θερμοκρασία, στους βοριάδες και στις τοπικές συνθήκες μετακίνησης.

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Αθήνα και Αττική: Συννεφιά, δροσιά και βοριάδες

Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Το meteo.gr δίνει πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ η ωριαία πρόγνωση για το κέντρο της Αθήνας δείχνει μικρή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία αναμένεται περίπου στους 11–18 βαθμούς Κελσίου, με πιο αισθητή ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4–5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της Αττικής.

Πειραιάς και Σαρωνικός: Προσοχή στον άνεμο

Στον Πειραιά και τις παράκτιες περιοχές του Σαρωνικού αναμένεται ανάλογο σκηνικό με εναλλαγές νεφώσεων και ανοίγματα του καιρού. Οι βόρειοι άνεμοι θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ιδιαίτερα στα εκτεθειμένα σημεία και κατά τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Για τα πλοία προς τα νησιά απαιτείται έλεγχος της πραγματικής κατάστασης των δρομολογίων από το Λιμεναρχείο και τις εταιρείες πριν από την αναχώρηση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και πρωινές ομίχλες

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς βροχές κατά διαστήματα, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα βρίσκεται περίπου μεταξύ 11 και 14 βαθμών και οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς. Η περιορισμένη ορατότητα χρειάζεται προσοχή στους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

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Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού αναμένονται φαινόμενα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, με τις μέγιστες γενικά στους 12–14 βαθμούς και ακόμη χαμηλότερες τιμές στη Δυτική Μακεδονία, όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεκινά κοντά στον 1 βαθμό. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά προβλέπονται κατά τόπους βροχές. Στην Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σύγκριση με τα ανατολικά. Στην Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη είναι πιθανές τοπικές βροχές, ενώ στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν αποκλείονται σύντομες ασθενείς βροχοπτώσεις. Στα ορεινά, πάνω από περίπου 1.800 μέτρα, αναμένονται χιονοπτώσεις. Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάνουν τοπικά τους 19–20 βαθμούς.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Περιορίζονται οι βροχές

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Οι βροχές θα είναι γενικά λιγότερες, με επιμονή ορισμένων ασθενών τοπικών φαινομένων εκεί όπου προσκρούει το βόρειο ρεύμα, ιδίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα παραμείνουν κοντά στους 15–18 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται περίπου έως 16 βαθμούς, με λίγες νεφώσεις και ανοίγματα του καιρού. Η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ψυχρή, κοντά στους 14 βαθμούς το μεσημέρι.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Σχετική βελτίωση

Στις περισσότερες περιοχές προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις. Τοπικά ασθενή φαινόμενα παραμένουν πιθανά κυρίως σε ανατολικά τμήματα και στην Κρήτη, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να απασχολούν το Αιγαίο, με ανάγκη παρακολούθησης των τοπικών θαλάσσιων προγνώσεων. Η Αθήνα αναμένεται γύρω στους 16–17 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη περίπου στους 13.

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Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Καλές συνθήκες για τον Μαραθώνιο Αθηνών

Η Αττική προβλέπεται να έχει γενικά ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και χαμηλή πιθανότητα βροχής, θετική ένδειξη για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, ιδιαίτερα για όσους περιμένουν πολλή ώρα εκτεθειμένοι στον αέρα. Στη Δυτική Ελλάδα, αντίθετα, από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, με επιστροφή νοτιάδων, βροχών και πιθανών καταιγίδων. Η ακριβής γεωγραφική και χρονική εξέλιξη χρειάζεται νεότερη επιβεβαίωση.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Νέες βροχές στον ορίζοντα

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Για τη Δευτέρα τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε περισσότερες νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχών σε αρκετές περιοχές, χωρίς ακόμη ασφαλή κατανομή της έντασης των φαινομένων. Στην Αθήνα αναπτύσσεται πιθανότητα βροχής κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών. Η πρόγνωση της Δευτέρας είναι λιγότερο βέβαιη και θα χρειαστεί επικαιροποίηση.

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Προειδοποιήσεις, άνεμοι και θάλασσες

Για σήμερα το κρίσιμο σημείο είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Το ημερήσιο δελτίο του meteo.gr αναφέρει 5–6 μποφόρ, ενώ μετεωρολογική εκτίμηση της ΕΡΤ επισημαίνει ότι τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 7–8 μποφόρ. Στο Ιόνιο αναμένονται ανατολικοί 3–5 μποφόρ. Ειδική προσοχή απαιτείται σε θαλάσσιες μεταφορές, μικρά σκάφη και εκτεθειμένες ακτές.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες

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Η χαμηλή θερμοκρασία στη βόρεια χώρα, οι πρωινές ομίχλες και οι τοπικά ισχυροί άνεμοι αποτελούν τους βασικούς λόγους προσοχής. Οι οδηγοί σε περιοχές μειωμένης ορατότητας πρέπει να μειώνουν ταχύτητα, ενώ όσοι ταξιδεύουν με πλοίο να ζητούν επίσημη ενημέρωση για το δρομολόγιό τους. Στην Αθήνα, για την Κυριακή του Μαραθωνίου, συνιστάται κατάλληλη ένδυση τις πρωινές ώρες.

Πηγές: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, ζωντανή πρόγνωση Αθήνας (5/11, 06:48). Επίσημη ενημέρωση: emy.gr.