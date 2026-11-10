Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου προβλέπονται τοπικές βροχές στην Αθήνα κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα για βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο έως το Σάββατο, φτάνοντας τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, πριν την αισθητή μεταβολή του καιρού και την πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Την Κυριακή προβλέπονται βροχές και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με την επόμενη Δευτέρα να χαρακτηρίζεται από πιο φθινοπωρινό σκηνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή και παροδικές νεφώσεις κυλά το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, ενώ η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναμένεται να παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

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Στην Αττική, οι πιθανότητες βροχής αυξάνονται τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, αλλά στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρότερη πιθανότητα βροχής.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη συνέχεια στην Παρασκευή, όταν υπάρχει πιθανότητα νέων τοπικών βροχών στην Αθήνα, αλλά και στην Κυριακή, οπότε διαφαίνεται αισθητή μεταβολή στη Βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα και Αττική: Πρωινές μπόρες και στη συνέχεια ήλιος

Το βράδυ της Τρίτης η Αθήνα θα έχει παροδικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά από τους 17 στους 15 βαθμούς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο ουρανός θα παρουσιάζει νεφώσεις, ενώ από τις 7 έως περίπου τις 9 το πρωί αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών και σύντομων μπόρων.

Από τα μέσα του πρωινού προβλέπεται σταδιακή βελτίωση. Ο ήλιος θα επικρατήσει κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 16 με 18 βαθμούς.

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Στον Πειραιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής οι συνθήκες θα είναι επίσης σχετικά ήπιες. Στα βόρεια προάστια, όπως η Κηφισιά, η Εκάλη και ο Διόνυσος, η πρωινή ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Για όσους μετακινούνται νωρίς προς το κέντρο της Αθήνας, η ομπρέλα θα είναι χρήσιμη, καθώς το πιθανότερο διάστημα εκδήλωσης βροχών εντοπίζεται στις ώρες της πρωινής κυκλοφοριακής αιχμής.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας

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Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σχετικά ήρεμο, με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 12 με 13 βαθμούς.

Την Τετάρτη οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες τις πρωινές ώρες, χωρίς όμως να προκύπτει από την ωριαία πρόγνωση σημαντική πιθανότητα βροχής.

Από αργά το πρωί θα εμφανιστούν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά έως τους 19 βαθμούς.

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Το βράδυ θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περίπου στους 13 με 15 βαθμούς.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Η εικόνα της Τετάρτης

Η εικόνα του καιρού δεν θα είναι ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαθέσιμες τοπικές προγνώσεις επιβεβαιώνουν την πιθανότητα πρωινών βροχών στην Αθήνα και τις καλύτερες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη.

Για τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου απαιτείται επιβεβαίωση από το πρωινό αναλυτικό πανελλαδικό δελτίο της ΕΜΥ πριν από την ασφαλή καταγραφή περιοχών με βροχές ή καταιγίδες.

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Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Ανεβαίνει η θερμοκρασία

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Η Πέμπτη αναμένεται να είναι μια σχετικά ζεστή ημέρα για τα μέσα Νοεμβρίου.

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές ή παροδικές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και η πιθανότητα βροχής στη διάρκεια της ημέρας θα είναι πολύ μικρή.

Από το βράδυ, ωστόσο, θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα ενισχυθεί η πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή.

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά κατά διαστήματα, αλλά και ανοίγματα του καιρού, με τη θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Επιστρέφουν οι πιθανότητες βροχής στην Αθήνα

Η Παρασκευή παρουσιάζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον για την Αττική.

Στην Αθήνα προβλέπονται πιθανές μπόρες τις πολύ πρωινές ώρες, περίπου γύρω στις 5, ενώ νέα πιθανότητα τοπικών βροχών εμφανίζεται νωρίς το απόγευμα, κυρίως μεταξύ 2 και 4.

Στα ενδιάμεσα διαστήματα θα υπάρχουν ανοίγματα του καιρού και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα θα είναι καλύτερη. Προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 βαθμούς.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Έως 23 βαθμούς στην Αθήνα

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου για την Αθήνα.

Ηλιοφάνεια, λίγη ατμοσφαιρική θολούρα και θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει τους 23 βαθμούς συνθέτουν ένα σκηνικό περισσότερο ανοιξιάτικο παρά φθινοπωρινό.

Η πιθανότητα βροχής θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αρκετή ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς.

Πρόκειται για μια ευνοϊκή ημέρα για υπαίθριες δραστηριότητες, με την επισήμανση ότι οι θερμοκρασίες θα υποχωρούν αισθητά μετά τη δύση του ηλίου.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Δύο διαφορετικές εικόνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή αναμένεται να εμφανιστεί σημαντική διαφορά στις καιρικές συνθήκες μεταξύ της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Αθήνα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 19 βαθμούς, περίπου τέσσερις βαθμούς χαμηλότερα από το Σάββατο.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και κατά διαστήματα μπόρες, με τη θερμοκρασία να περιορίζεται στους 14 βαθμούς.

Η πτώση σε σχέση με το Σάββατο θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου οκτώ βαθμούς.

Η μεταβολή αυτή θα χρειαστεί επανεκτίμηση όσο πλησιάζει η Κυριακή, ιδιαίτερα ως προς τη διάρκεια και την ένταση των βροχοπτώσεων.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Ψυχρότερος καιρός

Τη Δευτέρα η Αθήνα αναμένεται να παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 17 βαθμούς.

Η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις, χωρίς ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα βροχής, και θερμοκρασία έως τους 16 βαθμούς.

Έτσι, μετά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες του Σαββάτου, η νέα εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά με πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Άνεμοι και θάλασσες

Η διαθέσιμη τοπική πρόγνωση δεν παρέχει επαρκή επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ούτε για το ύψος του κυματισμού.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, τους αλιείς και τα μικρά σκάφη είναι απαραίτητη η αναφορά στα επικαιροποιημένα ναυτικά δελτία της ΕΜΥ και στις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών.

Προειδοποιήσεις και Red Code

Από τα διαθέσιμα στοιχεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν προκύπτει τεκμηριωμένη ένδειξη γενικευμένης επικίνδυνης κακοκαιρίας την Τετάρτη.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην εξέλιξη των φαινομένων της Κυριακής στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο καιρός των επόμενων ημερών χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις, τόσο στις βροχοπτώσεις όσο και στη θερμοκρασία.

Η Αθήνα θα περάσει από τις πιθανές πρωινές μπόρες της Τετάρτης σε μια αρκετά ζεστή Πέμπτη, θα αντιμετωπίσει νέα πιθανότητα βροχής την Παρασκευή και θα απολαύσει ένα ηλιόλουστο Σάββατο με 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Κυριακή, όταν οι βροχές θα συνοδευτούν από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η γενική τάση δείχνει ότι το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί με περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η Αττική θα διατηρήσει καλύτερο καιρό, αλλά με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση βασίζεται στα επικαιροποιημένα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα της 10ης Νοεμβρίου 2026.