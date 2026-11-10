Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα την Τρίτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά και τα νησιά του Αιγαίου.

Από το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς και τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς στις δυτικές περιοχές λόγω της πιθανότητας συσσώρευσης υδάτων και της περιορισμένης ορατότητας κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

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Ο καιρός σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη συννεφιά, με τις βροχές να περιορίζονται αρχικά σε επιλεγμένες περιοχές και να ενισχύονται από το απόγευμα στα δυτικά. Το βασικό μέτωπο ενδιαφέροντος είναι η Κέρκυρα, η Ήπειρος και τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, όπου αναμένονται τοπικές καταιγίδες. Στην Αθήνα η θερμοκρασία φτάνει τους 19 βαθμούς και οι άνεμοι στα πελάγη δεν ξεπερνούν γενικά τα 4 μποφόρ.

Η γενική εικόνα

Με νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας κυλά η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Αιγαίου. Το πιο σημαντικό στοιχείο της πρόγνωσης είναι η ενίσχυση των φαινομένων το απόγευμα και το βράδυ στο Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και στη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου προβλέπονται και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο, ενώ οι άνεμοι παραμένουν γενικά μέτριοι.

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Αθήνα, Αττική και Πειραιάς

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ένδειξη γενικευμένων ισχυρών βροχοπτώσεων στο διαθέσιμο ημερήσιο δελτίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Στον Πειραιά και στα παράκτια τμήματα αναμένεται παρόμοια εικόνα. Για τις μετακινήσεις, μεγαλύτερη σημασία έχει η τοπικά περιορισμένη ορατότητα όπου αναπτύσσονται χαμηλές νεφώσεις.

Θεσσαλονίκη και Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κυρίως νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς τεκμηριωμένη πρόγνωση γενικευμένης καταιγίδας για το κέντρο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη το επίσημο διαθέσιμο περιφερειακό εύρος θερμοκρασίας είναι 3 έως 14 βαθμοί, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 3 έως 13 βαθμοί. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτοτελές σημερινό θερμοκρασιακό εύρος ειδικά για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ώστε να δημοσιευθεί ως επίσημη τιμή.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 19 και στην Πελοπόννησο από 6 έως 19. Στα Επτάνησα προβλέπονται 11 έως 18 βαθμοί. Οι πρώτες βροχές επηρεάζουν τμήματα της δυτικής χώρας και τα νησιά του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου, ενώ το βράδυ αναμένονται εντονότερα φαινόμενα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτικά ηπειρωτικά.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη η θερμοκρασία προβλέπεται από 14 έως 21 βαθμούς. Το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου το γενικό εύρος είναι 5 έως 21 βαθμοί, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ νησιών. Για τα Δωδεκάνησα δεν τεκμηριώνεται από το διαθέσιμο δελτίο γενικευμένη ισχυρή καταιγίδα. Στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 7 έως 14 βαθμούς.

Άνεμοι και θάλασσες

Στο βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 2 έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς. Οι εντάσεις αυτές δεν συνεπάγονται γενικό απαγορευτικό απόπλου· για κάθε δρομολόγιο απαιτείται ενημέρωση από το Λιμενικό και την ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν από το βράδυ της Τρίτης στα δυτικά αναμένεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και στη δυτική χώρα, χωρίς να προδικάζεται η ένταση των βροχών σε κάθε περιοχή.

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Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Η ΕΜΥ εμφανίζει διαθέσιμη ημερήσια πρόγνωση για την Πέμπτη, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ανακτηθεί το πλήρες αναλυτικό κείμενο με την κατανομή των φαινομένων και των ανέμων. Συνεπώς δεν δημοσιεύονται μη επαληθευμένες θερμοκρασίες ή ώρες βροχής.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Η Παρασκευή περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες ημερομηνίες πρόγνωσης της ΕΜΥ. Για αξιόπιστη εικόνα ανά περιφέρεια απαιτείται η νεότερη αναλυτική έκδοση, ιδίως για τη δυτική Ελλάδα και τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Για το Σάββατο οι μακροπρόθεσμες ενδείξεις δεν αρκούν για ασφαλή δημοσίευση συγκεκριμένων ωρών καταιγίδας, θερμοκρασιών ή μποφόρ. Η πρόγνωση πρέπει να επικαιροποιηθεί με τα νεότερα επίσημα στοιχεία.

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Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Η πέμπτη επόμενη ημέρα παρουσιάζει μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα. Δεν έχει επαληθευτεί πλήρης επίσημη πρόγνωση για όλες τις περιοχές. Οι αναγνώστες καλούνται να ελέγξουν τα νεότερα δελτία της ΕΜΥ πριν από ταξίδι ή υπαίθριες δραστηριότητες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Στα δυτικά, όπου αναμένονται καταιγίδες από το απόγευμα, χρειάζεται προσοχή σε δρόμους με συσσώρευση νερού και σε ρέματα. Οι οδηγοί πρέπει να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στην ορατότητα και στις συνθήκες του οδοστρώματος. Η επίσημη ενημέρωση παρέχεται από την ΕΜΥ και τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

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