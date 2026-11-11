Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τετάρτη ολοκληρώνεται με νεφώσεις και βροχές, ενώ η Πέμπτη παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με ηπιότερες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Οι προγνώσεις για το Σαββατοκύριακο δείχνουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα κατά την ημέρα της Κυριακής.

Οι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της περιορισμένης ορατότητας που προκαλούν οι χαμηλές νεφώσεις και η υγρασία.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς καλούνται να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συνθήκες στις θάλασσες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές ολοκληρώνεται η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ενώ από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Advertisement

Advertisement

Η νύχτα θα διατηρήσει την αίσθηση της φθινοπωρινής υγρασίας, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται και τα διαστήματα χωρίς φαινόμενα να αυξάνονται.

Η Πέμπτη αναμένεται γενικά ηπιότερη, χωρίς να απουσιάζουν οι νεφώσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη του καιρού κατά το Σαββατοκύριακο, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων.

Αθήνα και Αττική

Στην Αττική, το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν.

Την Πέμπτη θα επικρατήσουν κυρίως νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τη γενική ενδεικτική πρόγνωση, θα κινηθεί περίπου μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου.

Οι συνθήκες αναμένεται να είναι σχετικά ευνοϊκές για τις μετακινήσεις, με την απαραίτητη προσοχή στις υγρές επιφάνειες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη, το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής παραμένει η αυξημένη υγρασία και η πιθανότητα χαμηλών νεφώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Advertisement

Για την Πέμπτη δεν υπάρχουν στην παρούσα ενημέρωση επαρκή ξεχωριστά τοπικά στοιχεία ώστε να δοθούν με ασφάλεια συγκεκριμένες θερμοκρασίες ή ώρες βροχής για τη Θεσσαλονίκη.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Η γενικότερη τάση για την Πέμπτη είναι η υποχώρηση της αστάθειας και η επικράτηση περισσότερων διαστημάτων χωρίς βροχή.

Ωστόσο, η κατανομή των νεφώσεων και των πιθανών τοπικών φαινομένων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στη δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο, την Κρήτη και τις ορεινές περιοχές.

Advertisement

Η εικόνα δεν παραπέμπει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σε γενικευμένη επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη.

Η πρόγνωση των επόμενων πέντε ημερών

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία στην ενδεικτική πρόγνωση φτάνει τους 17 βαθμούς, ενώ προς τη νύχτα αυξάνεται η πιθανότητα βροχών.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Advertisement

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με μέγιστη περίπου 12 βαθμούς και ελάχιστη κοντά στους 6. Πιθανότητα βροχών το βράδυ.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς περίπου.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις, χωρίς σημαντική πιθανότητα βροχής στην ενδεικτική πρόγνωση. Θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς.

Advertisement

Οι παραπάνω τιμές προέρχονται από γενική ενδεικτική πρόγνωση και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένες θερμοκρασίες για κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Advertisement

Προειδοποιήσεις και σημεία προσοχής

Η σημαντικότερη μεταβολή που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία αφορά την πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα την Κυριακή.

Οι οδηγοί χρειάζεται να προσέχουν την περιορισμένη ορατότητα όπου επικρατούν χαμηλές νεφώσεις ή ομίχλη, καθώς και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος σε περιοχές όπου έχουν προηγηθεί βροχές.

Δεν υπάρχει στην παρούσα ενημέρωση επιβεβαιωμένη έκτακτη προειδοποίηση για γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Advertisement

Άνεμοι και κατάσταση θαλασσών

Για το Αιγαίο και το Ιόνιο απαιτούνται ξεχωριστά ναυτικά προγνωστικά στοιχεία προκειμένου να προσδιοριστούν αξιόπιστα οι διευθύνσεις και οι εντάσεις των ανέμων σε μποφόρ.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν με πλοίο θα πρέπει να συμβουλεύονται τα επικαιροποιημένα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Το συμπέρασμα

Η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει μια ημέρα σχετικής καιρικής ανάπαυλας μετά τις βροχές της Τετάρτης.

Η προσοχή μεταφέρεται στο Σαββατοκύριακο, όταν η θερμοκρασία εμφανίζει πτωτική τάση και επανέρχεται η πιθανότητα βροχών.