Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου αναμένεται ιδιαίτερα ήπιος καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Από την Κυριακή προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι νότιοι άνεμοι ενδέχεται να μεταφέρουν αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα, απαιτώντας προσοχή από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η μετεωρολογική εικόνα θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από την ερχόμενη Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να επανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

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Με ιδιαίτερα ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή ολοκληρώνεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου αναμένεται να θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Ωστόσο, η εικόνα του καιρού δεν θα παραμείνει ίδια σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς

Το βράδυ της Παρασκευής στην Αττική θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς τις πρώτες βραδινές ώρες και στους 19 βαθμούς αργότερα.

Το Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και πιθανή πρωινή αχλύ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Την Κυριακή θα εμφανιστούν περισσότερες νεφώσεις, με τη μέγιστη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 20 βαθμούς.

Τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 βαθμούς, την Τρίτη τους 21 και την Τετάρτη επίσης τους 21 βαθμούς.

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Θεσσαλονίκη: Από τους 23 βαθμούς του Σαββάτου στους 14 της Κυριακής

Στη Θεσσαλονίκη η Παρασκευή ολοκληρώνεται με γενικά αίθριο καιρό και θερμοκρασίες που θα υποχωρήσουν σταδιακά από τους 22 στους 18 βαθμούς.

Το Σάββατο προβλέπεται σχεδόν ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.

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Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Κυριακή, όταν η θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 14 βαθμούς και θα σημειωθούν βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Τη Δευτέρα προβλέπονται έως 16 βαθμοί, την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 βαθμοί, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού αναμένονται βροχές

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Το Σάββατο οι σημαντικότερες πιθανότητες βροχοπτώσεων εντοπίζονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, σε περιοχές της βόρειας χώρας και στα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν αρχικά τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, πριν στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς και εξασθενήσουν.

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Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στο ανατολικό Αιγαίο.

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Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέξουμε

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων ημερών, εξαιτίας της επικράτησης νοτίων ανέμων.

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Το Σάββατο είναι πιθανό να παραμείνουν ποσότητες σκόνης στην ατμόσφαιρα, με τάση σταδιακής υποχώρησης.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή επικαιροποιημένα στοιχεία για να προσδιοριστούν με ασφάλεια οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε κάθε περιοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους αντιμετωπίζουν άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως εφόσον καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Η πρόγνωση για τις επόμενες πέντε ημέρες

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια, με τοπικές βροχές. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 14.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 16.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Βελτιωμένος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 21 και 19 βαθμούς αντίστοιχα.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Παροδικές νεφώσεις και ηλιοφάνεια στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται έως 20 βαθμοί και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Γενικά καλός καιρός στην Αθήνα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμούς.

Προειδοποιήσεις και συμπέρασμα

Η προσοχή επικεντρώνεται στους κατά τόπους ενισχυμένους ανέμους του Σαββάτου, στις βροχοπτώσεις που αναμένονται κυρίως στη βόρεια χώρα και στην αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Αττική δεν εμφανίζει ενδείξεις σημαντικής επιδείνωσης έως την Πέμπτη.

Το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα: ένα ιδιαίτερα ήπιο και σχεδόν ανοιξιάτικο Σάββατο και μια περισσότερο φθινοπωρινή Κυριακή, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα βροχοπτώσεων και ισχυρότερων ανέμων.