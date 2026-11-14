Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 παρουσιάζει διπλό καιρικό πρόσωπο με υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς στα νότια και βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης επηρεάζουν αρκετές περιοχές, προκαλώντας πιθανές λασποβροχές και απαιτώντας προσοχή από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες.

Από την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σημαντικά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Οι τοπικές καταιγίδες και η απότομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών αποτελούν τα κύρια φαινόμενα που απαιτούν προσοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε ολόκληρη την επικράτεια.

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Με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά μέσα Νοεμβρίου, αλλά και με βροχές, ισχυρούς ανέμους και αφρικανική σκόνη, κυλά το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026.

Η Ελλάδα παρουσιάζει δύο διαφορετικά καιρικά πρόσωπα. Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά κυριαρχούν τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τον υδράργυρο να φθάνει ακόμη και τους 26 με 27 βαθμούς στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια αναμένονται βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

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Η σημαντικότερη μεταβολή έρχεται από την Κυριακή, με αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα και Αττική: Ηλιοφάνεια και έως 24 βαθμοί

Στην Αθήνα το Σάββατο ξεκινά με σχεδόν αίθριο ουρανό, ηλιοφάνεια και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα λόγω αχλύος.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και αργότερα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Το απόγευμα και το βράδυ αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

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Την Κυριακή ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 20 με 21 βαθμούς, με περισσότερες νεφώσεις και μικρότερη πιθανότητα βροχής σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Θεσσαλονίκη: Από τους 23 βαθμούς του Σαββάτου στους 14 της Κυριακής

Η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή αλλαγή του διημέρου εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη.

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Το Σάββατο προβλέπονται αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας, με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει αισθητά.

Από αργά τη νύχτα και προς την Κυριακή αυξάνεται η πιθανότητα βροχών. Την Κυριακή η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στους 13 με 14 βαθμούς.

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Πρόκειται για πτώση έως και 9 βαθμών μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Βροχές στα δυτικά, ζέστη στην Κρήτη

Στη Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

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Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

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Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην Πελοπόννησο θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, με μέγιστες έως 26 βαθμούς.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος μπορεί να φθάσει τους 27 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε ορισμένα νησιά.

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Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα κυμαίνονται κυρίως από 3 έως 5 μποφόρ.

Αφρικανική σκόνη: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Η αφρικανική σκόνη παραμένει ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του καιρού.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένονται σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες.

Η Δυτική Ελλάδα, η Κρήτη και τμήματα του Αιγαίου βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη μεταφορά σκόνης.

Όπου η σκόνη συνδυάζεται με βροχοπτώσεις, είναι πιθανό να σημειωθούν λασποβροχές.

Από το απόγευμα του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακός περιορισμός της μεταφοράς σκόνης.

Άτομα με άσθμα, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και ιδιαίτερη ευαισθησία στα αιωρούμενα σωματίδια καλό είναι να περιορίζουν την έντονη εξωτερική δραστηριότητα όπου οι συγκεντρώσεις παραμένουν υψηλές.

Η πρόγνωση για τις επόμενες πέντε ημέρες

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα, με βροχές σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Αθήνα περισσότερες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Στην Αττική προβλέπονται εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 16 βαθμούς.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην Αθήνα προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Οι πιθανότητες βροχής εμφανίζονται πολύ περιορισμένες.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Η Αθήνα διατηρεί ήπιες θερμοκρασίες, με αρκετή ηλιοφάνεια και μέγιστη τιμή περίπου 22 βαθμούς. Για την υπόλοιπη χώρα απαιτείται επανεκτίμηση των βροχοπτώσεων καθώς πλησιάζει η ημερομηνία.

Οι θερμοκρασίες του Σαββάτου ανά περιοχή

• Αττική: 10–24°C

• Θεσσαλονίκη: 13–23°C

• Δυτική Μακεδονία: 6–19°C

• Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 7–21°C

• Ήπειρος: 10–20°C

• Θεσσαλία: 8–23°C

• Πελοπόννησος: 10–26°C

• Κρήτη: 10–27°C

• Επτάνησα: 17–22°C

• Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: 10–20°C

Τι χρειάζεται προσοχή

Τρία είναι τα βασικά σημεία που απαιτούν προσοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πρώτον, οι τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα σημειωθούν επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις.

Δεύτερον, οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και η πιθανότητα λασποβροχών.

Τρίτον, η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου μέσα σε λίγες ώρες ο καιρός θα αποκτήσει αισθητά πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Σάββατο διατηρεί ακόμη αρκετά στοιχεία παρατεταμένης καλοκαιρίας, αλλά η Κυριακή φέρνει μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι ο Νοέμβριος έχει ήδη μπει στο δεύτερο μισό του.

Πηγές: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr, διαθέσιμες τοπικές και πολυήμερες προγνώσεις, 14 Νοεμβρίου 2026.