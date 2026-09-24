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Ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα έχει δημιουργήσει το φαινόμενο Ελ Νίνιο στη Χιλή, καθώς η έρημος Ατακάμα γέμισε με πολύχρωμα λουλούδια. Οι έντονες βροχές έδωσαν ζωή σε μεγάλες εκτάσεις ενός από τα πιο ξηρά μέρη του κόσμου, αλλάζοντας εντελώς την εικόνα του τοπίου.

Η έρημος έκρυβε κάτω από το έδαφός της σπόρους και βολβούς που περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν. Οι βροχές που συνδέονται με το Ελ Νίνιο έφεραν την απαραίτητη υγρασία και τώρα τα λουλούδια έχουν αρχίσει να απλώνονται σε μεγάλες περιοχές της Ατακάμα.

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🇨🇱 💮 Chile's Atacama Desert blossoms with life after El Nino rains



A resplendent display of flowers has bloomed across Chile's Atacama Desert, one of the driest places on earth, after the El Nino climate phenomenon brought heavy rain to the region pic.twitter.com/0gY80RQ6bd — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2026

Υπολογίζεται ότι κάτω από το έδαφος υπάρχουν σπόροι και βολβοί περίπου 200 διαφορετικών ειδών φυτών. Πολλά από αυτά μπορούν να παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε αδράνεια, μέχρι να πέσει αρκετή βροχή ώστε να μπορέσουν να βλαστήσουν.

Φέτος οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Σε ορισμένα σημεία καταγράφηκαν περισσότερα από 180 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που «δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά», όπως δήλωσε στο AFP ο Σέσαρ Πισάρρο, υπεύθυνος βιοποικιλότητας της Ατακάμα στην Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf).

The driest desert on earth is now in full bloom 🤯



Due to heavy rains in northern Chile caused by the super El Niño the Atacama desert is now putting people in awe.



millions and millions of seeds that laid dormant have sprung to life. Turning the dessert purple & white pic.twitter.com/zT6JhK2cP3 — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) September 24, 2026

Η μεγάλη ποσότητα νερού κατάφερε να φτάσει βαθύτερα μέσα στην άμμο σε σχέση με άλλες χρονιές. Έτσι δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για να εμφανιστεί πλούσια βλάστηση στη φυσική προστατευόμενη περιοχή, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο.

Και το εντυπωσιακό θέαμα δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Conaf, η ανθοφορία αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη και να φτάσει στο αποκορύφωμά της μέσα στον Οκτώβριο.