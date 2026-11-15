Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κυριακή χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Αττική και τις νοτιότερες περιοχές επικρατούν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία παραμένει σε ισχύ έως το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι καιρικές συνθήκες προβλέπονται ευνοϊκές για τις εκδηλώσεις της επετείου του Πολυτεχνείου, με μικρή πιθανότητα βροχής και αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζεται ο καιρός την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, καθώς η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ στην Αττική και σε αρκετές νοτιότερες περιοχές επικρατούν ηπιότερες συνθήκες.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να χαρακτηριστεί από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

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Το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 15 βαθμούς, με αυξημένη πιθανότητα βροχής τις πρωινές ώρες.

Αθήνα και Αττική

Η Κυριακή ξεκινά με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Κατά τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ μετά τη δύση του ηλίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας και μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμούς.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα προβλέπονται ευνοϊκές για τις υπαίθριες εκδηλώσεις και την καθιερωμένη πορεία, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

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Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Πιο φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, όπου η Κυριακή χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, ιδιαίτερα το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς, με αισθητή ψύχρα κατά τις πρωινές ώρες.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, έως τις 14:00 της Κυριακής.

Από τη Δευτέρα αναμένεται βελτίωση, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 17 βαθμούς και την Τρίτη τους 19.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

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Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα παρουσιάζει τοπικές διαφοροποιήσεις, με τις βροχές να απασχολούν περισσότερο τα βόρεια τμήματα και ηπιότερες συνθήκες να επικρατούν νοτιότερα.

Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα βελτιωμένου καιρού.

Στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 21 βαθμούς και στην Κρήτη τους 23, με τον καιρό να διατηρείται σχετικά ήπιος.

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Στα νησιά του Αιγαίου οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα στα βορειότερα τμήματα.

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Η πρόγνωση της νέας εβδομάδας

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Γενικά ήπιος καιρός στην Αθήνα, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία 17 βαθμών.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Βελτιωμένος καιρός στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 19.

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Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως το απόγευμα, με μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμούς.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 22, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Διατήρηση των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών στην Αττική, με μέγιστη τιμή 23 βαθμούς και παροδικές νεφώσεις.

Οι προειδοποιήσεις και η αφρικανική σκόνη

Η σημαντικότερη προειδοποίηση για την Κυριακή αφορά την Κεντρική Μακεδονία, όπου οι τοπικά έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία και στις υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα και ολισθηρό οδόστρωμα.

Παράλληλα, μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης ενδέχεται να παρατηρηθούν κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, με τάση υποχώρησης.

Στην Αττική δεν διαφαίνεται σημαντική πιθανότητα βροχής τις επόμενες ημέρες, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην άνοδο της θερμοκρασίας προς τα μέσα και το τέλος της εβδομάδας.

Νοέμβριος με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες

Η θερμοκρασιακή εξέλιξη των επόμενων ημερών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 24 βαθμούς στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν ότι ο χειμώνας θα καθυστερήσει συνολικά, αλλά αποτυπώνουν μια περίοδο ήπιων καιρικών συνθηκών.

Προς το παρόν, στην Αττική δεν διαφαίνεται κάποια άμεση σημαντική ψυχρή εισβολή, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων παραμένει μεγαλύτερη.

Οι προγνώσεις για το δεύτερο μισό της εβδομάδας θα πρέπει να επικαιροποιούνται, καθώς η ακριβής εξέλιξη των τοπικών φαινομένων μπορεί να μεταβληθεί.

Πηγές: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προγνώσεις, 15 Νοεμβρίου 2026.