Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή χαρακτηρίζονται από νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες θερμοκρασίες και εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας.

Η Δευτέρα και η Τρίτη παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, ευνοώντας τις εξωτερικές δραστηριότητες, παρά την παρουσία παροδικών νεφώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από την Τετάρτη αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχοπτώσεων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και την Πέμπτη.

Η Παρασκευή φέρνει σταδιακή βελτίωση του καιρού με περισσότερη ηλιοφάνεια, πριν σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με φθινοπωρινή διάθεση ολοκληρώνεται η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, καθώς οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές διατηρούνται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά ήπιες για την εποχή.

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Η Δευτέρα αναμένεται γενικά καλύτερη από την Κυριακή, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι τοπικές βροχές. Νέα αύξηση της πιθανότητας βροχοπτώσεων διαφαίνεται προς τα μέσα της εβδομάδας.

Κυριακή βράδυ: Πού θα σημειωθούν βροχές

Το βράδυ της Κυριακής θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές, με τοπικές βροχές και παροδικές μπόρες. Τα φαινόμενα θα έχουν γενικά περιορισμένη διάρκεια, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η ψύχρα θα γίνει περισσότερο αισθητή.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας

Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσουν ανοίγματα, επιτρέποντας την εμφάνιση του ήλιου.

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Η πιθανότητα βροχής θα είναι σχετικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ωστόσο προς το βράδυ αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα για τα μέσα Νοεμβρίου, με τις μέγιστες τιμές να παρουσιάζουν μικρή άνοδο σε σχέση με την Κυριακή.

Αθήνα και Αττική: Ήπιος καιρός και παροδικές νεφώσεις

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Στην Αθήνα και στην ευρύτερη Αττική η Δευτέρα αναμένεται με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι πρωινές ώρες θα είναι σχετικά δροσερές, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, ενώ το μεσημέρι οι συνθήκες θα είναι ευχάριστες.

Η πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων παραμένει περιορισμένη, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές μεταβολές.

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Θεσσαλονίκη: Περισσότερη συννεφιά και φθινοπωρινή ψύχρα

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις νοτιότερες περιοχές, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

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Η υπόλοιπη Ελλάδα

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Στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιονίου θα επικρατήσουν εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Στην Ήπειρο και στη Μακεδονία οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, ενώ δεν αποκλείεται η εμφάνιση τοπικής ομίχλης σε περιοχές με αυξημένη υγρασία.

Στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα, με παροδικές νεφώσεις.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Ο καιρός στην επέτειο του Πολυτεχνείου

Η Τρίτη, ημέρα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναμένεται με μεταβλητές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μικρή πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που ευνοεί τις υπαίθριες εκδηλώσεις.

Στην Αθήνα οι συνθήκες αναμένονται σχετικά καλές για την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ενώ προς τη νύχτα θα αυξηθούν οι νεφώσεις.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Επιστρέφουν οι βροχές

Η Τετάρτη εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων, με τοπικές μπόρες σε διάφορες περιοχές.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Νεφώσεις και νέα πιθανότητα βροχής

Την Πέμπτη οι νεφώσεις θα παραμείνουν αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο, με σχετικά ήπιες συνθήκες για την εποχή.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Βελτίωση του καιρού

Την Παρασκευή προβλέπεται βελτίωση, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και αισθητά μικρότερη πιθανότητα βροχής.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ήπια επίπεδα, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν γενικευμένα προβλήματα.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου: Πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο η τάση δείχνει υποχώρηση των νεφώσεων, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Η ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή το βράδυ, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές περιοχές.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από εναλλαγές νεφώσεων, ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών.

Η Δευτέρα και η Τρίτη εμφανίζουν περισσότερα διαστήματα βελτιωμένου καιρού, η Τετάρτη και η Πέμπτη μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων, ενώ από την Παρασκευή διαφαίνεται νέα βελτίωση.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει, υπενθυμίζοντας ότι ο Νοέμβριος πλησιάζει πλέον προς το τελευταίο δεκαήμερό του.