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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα το πρωί σε εκδήλωση για τον τουρισμό και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για το Βερολίνο προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Τη συνάντηση οργανώνουν ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ και κατά τη διάρκεια της θα συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα και οι προοπτικές για τερματισμό του πολέμου.

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Δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει τετ α τετ με κάποιους από τους ηγέτες που θα βρεθούν στο Βερολίνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα υπάρξει αν γίνει μία κατ ιδίαν συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν και συζήτηση για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο στο οποίο υπάρχει ενεργή γαλλική συμμετοχή.

Χθες από τη Λευκωσία ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που «προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό» ενώ μίλησε και «για σκοπέλους που ξεπεράστηκαν».