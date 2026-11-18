Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την ομαλή εξέλιξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σημαντική στρατηγική υποδομή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανένωση της Κύπρου μέσω μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου συζητήθηκαν θέματα τεχνητής νοημοσύνης, πολιτικής προστασίας για την κλιματική κρίση και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

Οι ηγέτες των δύο κρατών υπογράμμισαν τη σημασία του θεσμού της Συνόδου για την ενίσχυση της στενής συνεργασίας τους και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

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Το γεγονός ότι «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά το πέρας των εργασιών της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, στη Λευκωσία.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που «θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και για τη Μεγαλόνησο και για αυτό επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία.»

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Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τη σταθερή θέση της Ελλάδας. «Στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που διεκόπησαν με στόχο την επανένωση του νησιού», τόνισε κάνοντας λόγο για «μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς δυνάμεις κατοχής». Όπως είπε στη συνέχεια «οι χώρες μας είναι δυνάμεις σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο» και υπογράμμισε την οικονομική πολιτική των δύο χωρών που δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουν τους πολίτες τους.

Μιλώντας για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Κύπρου στην προεδρία της ΕΕ που θα φανεί χρήσιμη και στην ελληνική προεδρία ενώ μίλησε και για τα “δύο κρίσιμα συμβούλια για να καταλήξουμε σε μία πολιτική απόφαση για το ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.”

Εκτενή αναφορά έκανε επίσης στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, ζήτημα που απασχόλησε τη Σύνοδο όπως και για τη συνεργασία της πολιτικής προστασίας των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο Πρωθυπουργός τόνσε τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των σχέσεων των δύο κρατών μέσω της πρωτοβουλίας της Διακυβερνητικής Συνόδου. «Ένας θεσμός με στόχο τη σαφέστερη δομή στην ήδη στενή συνεργασία μας, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μίλησε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάνοντας λόγο για συνεχή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μίλησε επίσης για την ενίσχυση της διαρκούς συνεργασίας και τη διεύρυνση του συντονισμού σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και βελτιώνοντας τη ζωή τους τονίζοντας ότι «βλέπουμε αποτελέσματα».

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Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, βρισκόμαστε και πάλι στη φιλόξενη Λευκωσία, αυτή τη φορά για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδος-Κύπρου. Πράγματι είναι ένας θεσμός τον οποίο σχεδιάσαμε μαζί πριν από τρία χρόνια και το κάναμε γιατί θέλαμε να δώσουμε μία σαφέστερη δομή στην ήδη στενή συνεργασία μας, με επίκεντρο όμως αυτή τη φορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Θα έλεγα ότι είναι μία πρωτοβουλία η οποία φέρνει ήδη απτά, χειροπιαστά αποτελέσματα, σε πολλά πεδία -θα αναφερθώ σε αυτά στη συνέχεια-, και θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την Ειρήνη, τον Άκη, τα επιτελεία τους και όσους εργάστηκαν για να μπορέσουν αυτές οι συζητήσεις να είναι πραγματικά παραγωγικές και, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, ουσιαστικές.

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Πρώτα, όμως, οφείλω και πάλι δημόσια, και εδώ από την Κύπρο, να σε συγχαρώ, αγαπητέ Νίκο, για πραγματικά μία εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρατε εις πέρας, κ. Υπουργέ, μία πολύ δύσκολη αποστολή, ολοκληρώσατε σύνθετους φακέλους και είναι σίγουρα μία εμπειρία την οποία σκοπεύουμε κι εμείς ως Ελλάδα να αξιοποιήσουμε, καθώς κι εμείς με τη σειρά μας θα αναλάβουμε αυτή τη θέση, ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Προσβλέπουμε, μάλιστα, την 1η Ιουλίου η Κύπρος να ενταχθεί και επίσημα στη Ζώνη Schengen και αυτή να είναι η πρώτη ουσιαστική απόφαση η οποία θα παρθεί επί ελληνικής Προεδρίας.

Και βέβαια, όλες αυτές οι συζητήσεις μεταξύ μας γίνονται σε μία εποχή όπου και η δική μας ευρωπαϊκή οικογένεια καλείται να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί και των προτεραιοτήτων που φυσικά έχει θέσει.

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Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ κρίσιμα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, στα οποία θα κληθούμε να καταλήξουμε σε μία πολιτική συμφωνία για το ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος, ότι αν έχουμε φιλόδοξους στόχους ως Ευρώπη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, από την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, την κλιματική κρίση, πρέπει να έχουμε και τα οικονομικά μέσα για να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτούς τους στόχους τους οποίους εμείς οι ίδιοι θέσαμε.

Συζητήσαμε, όπως είπε, και ο κ. Πρόεδρος, προφανώς, το κρίσιμο ζήτημα του Κυπριακού. Η θέση μας, όπως την ξέρετε, είναι σταθερή: στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που διεκόπησαν, με στόχο πάντα την επανένωση του νησιού, έχοντας πάντα ως βάση, ως θεμέλιο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποβλέποντας πάντα σε μια δίκαιη, βιώσιμη λύση, μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, χωρίς δυνάμεις κατοχής.

Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι οι δυο μας χώρες είναι δυνάμεις σταθερότητας και ευημερίας στην ανατολική Μεσόγειο.

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Διαθέτουμε βέβαια και δύο οικονομίες -νομίζω ότι αυτό, αγαπητέ Νίκο, αξίζει να το τονίζουμε- που σε ένα δύσκολο, σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον καταφέρνουν και οι δύο με μεγάλη ταχύτητα να μειώνουν το δημόσιο χρέος, να παράγουν πλεονάσματα, να τηρούν τη δημοσιονομική ισορροπία και με αυτόν τον τρόπο να έχουν και τα δημοσιονομικά αποθέματα να στηρίζουν τους πολίτες απέναντι στο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας που δοκιμάζει όλες τις κοινωνίες.

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Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, ειδικά στους τομείς των επενδύσεων, της ναυτιλίας, του τουρισμού, του εμπορίου, η συνεργασία μας έχει ακόμα πολύ σημαντικές προοπτικές.

Και βέβαια, παραμένουμε προσηλωμένοι πάντα στην ειρηνική συνεργασία με όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, έχοντας πάντα ως πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο, ειδικά το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και με την ευκαιρία αυτή, αγαπητέ Νίκο, να χαιρετίσω και εγώ με τη σειρά μου το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν πάλι οι έρευνες βυθού γι’ αυτή την πολύ σημαντική ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου. Όπως είπες, είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ένα έργο το οποίο προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Είναι κάτι το οποίο θα έχει, τελικά, πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο για τη Μεγαλόνησο και γι’ αυτό και επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία.

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Όμως, όπως είπε και ο Νίκος, η συμπόρευσή μας δεν εξαντλείται απλά στα εθνικά, στα οικονομικά, στα ευρωπαϊκά θέματα. Νομίζω ότι φέτος επιλέξαμε σε αυτή τη Διακυβερνητική Σύνοδο να ασχοληθούμε με σημαντικές αλλαγές που προκαλούν ανασφάλεια στις κοινωνίες μας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και πολύ σημαντικές προοπτικές.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογική επανάσταση που αλλάζει τα πάντα. Μετασχηματίζει την εργασία, την εκπαίδευση, τις ίδιες τις σχέσεις με το κράτος, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος.

Και βέβαια, ασχοληθήκαμε πολύ και με την κλιματική κρίση, που στη δική μας περιοχή, στη δική μας γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου μάς δοκιμάζει μέσω ξηρασιών, μεγάλων πυρκαγιών, πλημμυρών. Είναι πεδία στα οποία επιβάλλεται να κάνουμε περισσότερα μαζί.

Εγώ χαίρομαι, αγαπητέ Νίκο, ειδικά γιατί οι εφαρμογές του ψηφιακού κράτους οι οποίες «γεννήθηκαν» στην Ελλάδα εφαρμόζονται πλέον στην Κύπρο και νομίζω ότι τυγχάνουν καθολικής αποδοχής γιατί πράγματι βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων, διευκολύνουν την επαφή με το κράτος, μειώνουν τη γραφειοκρατία.

Ξεκινήσαμε και εμείς από κάτι απλό: ο πολίτης να μπορεί να βγάλει μία εξουσιοδότηση από το κινητό του, χωρίς να ταλαιπωρείται στις ουρές, αλλά προχωράμε με πολύ γρήγορα βήματα σε πάρα πολλές ανάλογες υπηρεσίες, ενώ πια και μέσω του ψηφιακού μας βοηθού, του mAIgov, μπορούμε πια να ρωτάμε σε ελεύθερη γλώσσα τα εργαλεία αυτά και να παίρνουμε τις απαντήσεις. Τα ψηφιακά πορτοφόλια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, το Gov.gr Wallet, το δικό σας «Ψηφιακός Πολίτης», χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στις δύο χώρες.

Χαίρομαι που μαθαίνω ότι και τα εισιτήρια των αγώνων θα ενταχθούν πολύ γρήγορα ως επόμενη υπηρεσία στον «Ψηφιακό Πολίτη». Είναι κάτι το οποίο το δοκιμάσαμε εμείς στην Ελλάδα εδώ και κάποια χρόνια, είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα και στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Αλλά προφανώς τα πεδία εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολλά. Δίνω μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοί μας θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία αυτά, θα μπορέσουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.

Και φυσικά, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά και για να προωθήσουμε τη διαφάνεια ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις, όπου η Κύπρος έχει ήδη κάνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση, τα οποία και εμείς μελετούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υποκαταστήσει και δεν πρέπει να υποκαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο. Η ανάπτυξή της πρέπει να γίνει με αυστηρούς κανόνες, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου για κάθε απόφαση και, φυσικά, με τήρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σημαίνει ακόμα την προστασία των παιδιών μας από τις απειλές του διαδικτύου. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που από 1ης Ιανουαρίου 2027 θα εφαρμόσει την πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 σε μία σειρά από πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε απολύτως επιβεβλημένο. Είμαστε χαρούμενοι που και η Ευρώπη ακολουθεί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Έχουμε, νομίζω, τεκμηριώσει υπεράνω αμφιβολίας ότι η εξάρτηση των παιδιών από αυτούς τους αλγορίθμους δημιουργεί μία σειρά από ψυχολογικά προβλήματα και θέλουμε τη στήριξή σας, ως πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια, να σιγουρευτούμε ότι αυτή η πολιτική, τελικά, θα έχει επιτυχία και πολύ σύντομα θα γίνει όχι απλά εθνική πολιτική, αλλά ευρωπαϊκή πολιτική.

Εμείς θέτουμε και στη διάθεση της Κύπρου τις δικές μας υποδομές, είτε μιλάμε για το «AI Pharos, είτε μιλάμε για τον «Δαίδαλο», είτε μιλάμε για τα καινούργια mega data centers τα οποία δημιουργούνται στην πατρίδα μας. Και βέβαια έχουμε κάτι κοινό: θέλουμε να αναπτύσσουμε ελληνικά γλωσσικά μοντέλα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την παγκόσμια μάχη της ψηφιακής κυριαρχίας.

Για την κλιματική κρίση, νομίζω ότι πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας και οι δύο χώρες τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα και στη Κύπρο αυτό ισχύει. Είχαμε σημαντικά λιγότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, παρότι οι κλιματολογικές συνθήκες φέτος το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στον κυπριακό περιφερειακό κόμβο αεροπυρόσβεσης. Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία. Πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο στο να μοιραζόμαστε υποδομές, εναέρια μέσα στην πυρόσβεση.

Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα παραλάβει, το 2028, τα ολοκαίνουργια Canadair 515. Ουσιαστικά ήμασταν εμείς αυτοί που ωθήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία ευρωπαϊκή παραγγελία, για να ξαναμπεί μπροστά η γραμμή παραγωγής, με τεράστιες δυνατότητες, σημαντικότερη των οποίων είναι ότι μπορούν να πετάνε και νύχτα, κάτι το οποίο θα αλλάξει πολύ, θα βελτιώσει πολύ την αποτελεσματικότητα μας στον τομέα αυτόν.

Από εκεί και πέρα, βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές άλλες σημαντικές προοπτικές στα ζητήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης: από την πρόβλεψη του πώς θα κινηθεί μία φωτιά μέχρι τη διαχείριση των υδάτων, όπου θέλω να τονίσω ότι η Κύπρος έχει ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα.

Είναι και αυτή μία μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας και σίγουρα μία προτεραιότητα την οποία πρέπει να ενσωματώσουμε στα εθνικά και περιφερειακά σχέδια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στα πλαίσια του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Να κάνω, τέλος, και μια ξεχωριστή μνεία στα θέματα της δικαιοσύνης, της συνεργασίας η οποία υπάρχει στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Έχουμε να μάθουμε, κ. Πρόεδρε, πράγματα από την Κύπρο στο πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερα πλοία και στην ελληνική σημαία, στο πώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας στο διασυνοριακό έγκλημα.

Χαίρομαι γιατί και η Κύπρος ακολούθησε το παράδειγμα της Ελλάδας, δημιουργώντας μία ειδική δομή αντιμετώπισης για το οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε όχι μόνο «ελληνικό», αλλά έχουμε και «κυπριακό FBI» τώρα. Στην Ελλάδα είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Και να πω, τέλος, πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε δύο ακόμα τομείς: στη συνεργασία στην υγεία, υπογράψαμε μία συμφωνία για την εκπαίδευση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την προσιτή κατοικία και τη στέγη.

Είναι μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά οι οικονομίες που αναπτύσσονται γρήγορα, όπου η αξία των ακινήτων αυξάνεται. Μας υποχρεώνει να δρομολογήσουμε καινοτόμες πολιτικές για να δημιουργήσουμε ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο θα μπορεί να προσφέρεται σε τιμές οι οποίες να είναι αποδεκτές από την κοινωνία μας, είτε μιλάμε για αγορά είτε μιλάμε για ενοικίαση. Νομίζω ότι είναι κι αυτός ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές.

Να κλείσω λέγοντας, αγαπητέ Νίκο, ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε και κάνουμε αυτές τις συναντήσεις προκύπτουν καινούργιες ιδέες και βλέπουμε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Γι’ αυτό και με μεγάλη χαρά θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα εργασίας το οποίο δρομολογήσαμε και θα σας περιμένουμε στην Ελλάδα με το καλό του χρόνου, για την 5η Διακυβερνητική, ενός θεσμού που έχει ήδη αποδείξει την πολύ μεγάλη του αξία.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Το Κοινό Ανακοινωθέν και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Στις 18 Νοεμβρίου 2026 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συμπροέδρευσαν, στη Λευκωσία, της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας, της δεύτερης που φιλοξενείται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν Υπουργοί και Υφυπουργοί των δύο χωρών, οι οποίοι πραγματοποίησαν συσκέψεις για ζητήματα παιδείας, υγείας, εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής προστασίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, στεγαστικής πολιτικής, εργασίας, ψηφιακής πολιτικής, ναυτιλίας, τουρισμού και πολιτισμού.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη σημασία της θεσμοθέτησης των Διακυβερνητικών Συνόδων ως σταθερού μηχανισμού πολιτικού συντονισμού, παρακολούθησης των συμφωνημένων δράσεων και παραγωγής συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που έχουν θετική επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία έχει πλέον αποκτήσει σταθερό ετήσιο ρυθμό και καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δημόσιων πολιτικών που επηρεάζουν τους πολίτες, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και σύνθετων προκλήσεων, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό Κύπρου και Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισαν τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, για εξεύρεση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας επανέλαβε την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η φετινή Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας: την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία. Η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνέχειας και συντονισμού στην ευρωπαϊκή ατζέντα, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες και ανταγωνιστικότερες οικονομίες, καθώς και ενίσχυσης της ετοιμότητας και της διμερούς συνεργασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών . Οι τρεις πυλώνες προσφέρουν συγκεκριμένα πεδία ανταλλαγής εμπειρίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων προς όφελος και των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της πρόσφατης εμπειρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επιτυχημένη άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελληνική Δημοκρατία, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα το 2ο εξάμηνο του 2027. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή υπηρεσιακή συνεργασία, ώστε η εμπειρία, οι διαδικασίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν να αξιοποιηθούν πρακτικά κατά την προσεχή ελληνική Προεδρία.

Κεντρικό πυλώνα της Συνόδου αποτέλεσε η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διερεύνηση πρακτικών εφαρμογών της προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κύπρος και Ελλάδα εξέτασαν δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πιλοτικών εφαρμογών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα διακυβέρνησης δεδομένων, υπολογιστικής ισχύος και εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Η συζήτηση κάλυψε πιθανά πεδία εφαρμογής στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, τη δικαιοσύνη, την πολιτική προστασία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία και τις προξενικές υπηρεσίες.

H Πολιτική Προστασία αποτέλεσε τον τρίτο κύριο πυλώνα της Συνόδου, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την έγκαιρη ανταπόκριση. Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη συνεργασία τους κατά την αντιπυρική περίοδο του 2026, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ως χώρας υποδοχής προεγκατεστημένης πυροσβεστικής δύναμης, μέσω της παρουσίας 21μελούς ομάδας του ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Συζητήθηκε η περαιτέρω ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτίμηση φυσικών κινδύνων και για τις εφαρμογές και υποδομές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ». Παράλληλα, εξετάστηκαν δυνατότητες συνεκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, συζητήθηκε η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την υποστήριξη της επιχειρησιακής απόκρισης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, συζητήθηκε η ενδεχόμενη συμμετοχή αρμόδιου ελληνικού φορέα στην υπό διαμόρφωση κοινοπραξία για το Περιφερειακό Κέντρο Αεροπυρόσβεσης CRAFS με προοπτική την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής.

Στον τομέα της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, εξετάστηκαν δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών, την επεξεργασία ηχητικών δεδομένων, τη μετάφραση δικαστικών εγγράφων και τη διερμηνεία καταθέσεων, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης των συστημάτων διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην απονομή της δικαιοσύνης.

Στον τομέα της παιδείας, εξετάστηκε η συνεργασία για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση και η δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής σχετικών εργαλείων στην Κύπρο, με αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας από πρωτοβουλίες όπως το EDUPLAN.AI και το AI in Schools. Συζητήθηκε επίσης η προώθηση κοινού μαθητικού διαγωνισμού για τον γραμματισμό στα μέσα και την πληροφορία.

Στον τομέα της εργασίας, εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων, με εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης και καλύτερη αντιστοίχιση των προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συζητήθηκαν επίσης πιθανές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιμόρφωση και στη διαχείριση ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ιστορικού.

Στον τομέα της υγείας, εξετάστηκαν δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας για ψηφιακούς βοηθούς υγείας, την επιδημιολογική επιτήρηση και την ανάλυση δεδομένων, καθώς και πιθανές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην ογκολογική και αιματολογική φροντίδα.

Στον τομέα της ναυτιλίας, εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης του AI Maritime Career Navigator ως εργαλείου ενημέρωσης για τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα. Συζητήθηκε επίσης η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιοποίησης των ναυτιλιακών διοικήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εφαρμογών αλλά και σε επιμέρους σημαντικές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας

και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στον τομέα του τουρισμού, εξετάστηκαν δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας από τον ψηφιακό βοηθό mAiGreece και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε η εκπόνηση Κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Στον πολιτισμό, συζητήθηκαν η αξιοποίηση του PHAROS AI Factory για γλωσσικά και πολιτιστικά δεδομένα και τη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας, περιλαμβανομένης της κυπριακής διαλέκτου, η κλιματική ανθεκτικότητα μνημείων και πιλοτικές εφαρμογές ΤΝ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξετάστηκε επίσης η αξιοποίηση αλγορίθμων αναγνώρισης εικόνας για τον εντοπισμό παράνομα διακινούμενων πολιτιστικών αγαθών στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Στο πεδίο της ΤΝ, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της σύγχρονης δημιουργίας, έμφαση δόθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και στη δυνατότητα εξαίρεσης των έργων τους από διαδικασίες εξόρυξης κειμένων και δεδομένων.

Πρόσθετα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν και τα δύο κράτη στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, πραγματοποιήθηκε ειδική ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές που εφαρμόζονται στις δύο χώρες και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Στο πεδίο της ψηφιακής πολιτικής, εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων των ελληνικών μικροδορυφόρων Παρατήρησης Γης, σε συνδυασμό με τις επίγειες υποδομές λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης του κυπριακού AI Factory Antenna “Pharos-CY” και του ελληνικού AI Factory “Pharos” με στόχο την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προκλήσεων, μέσα από τη συνεργασία του ερευνητικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και σε τομείς όπως η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, η διακυβέρνηση δεδομένων και οι υποδομές υπολογιστικής ισχύος.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για το σύνολο των τομέων πολιτικής, συμφωνήθηκε ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα αναλάβουν το συνολικό συντονισμό και υποστήριξη των συμφωνημένων δράσεων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς των δύο χωρών.

Στον τομέα της υγείας, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναβάθμιση της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Υπογράφηκαν επίσης δύο Δηλώσεις Προθέσεων για τη φοίτηση Κυπρίων σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών για στελέχωση της Κυπριακής Ακτοφυλακής, ενισχύοντας τη διμερή συνεργασία στην εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας.

Οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνεχίσουν την τακτική παρακολούθηση των δράσεων σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, σε ημερομηνία και με θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.