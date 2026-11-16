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Το θέμα της χρήσης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης ήταν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή επτά δημάρχων του βόρειου τομέα της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα από Κηφισιά, Φιλοθέη – Ψυχικό, Χαλάνδρι, Λυκόβρυση – Πεύκη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Παπάγου – Χολαργό.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε προκύψει από τον πολεοδομικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και που έφερε Δήμους απέναντι στην κυβέρνηση.

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Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι άμεση λύση στο θέμα δόθηκε από τον πρωθυπουργό, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

-Πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

-Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο,

-Με βάση το κείμενο της μελέτης το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Αυτό που επίσης σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν χρήση του και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

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Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν σε δηλώσεις τους οι δήμαρχοι μετά τη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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