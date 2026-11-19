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Ο ίδιος μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη δημόσια μονάδα υποστήριξης που υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Η παρέμβαση των αρχών ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία ο Παπαμιχαήλ ισχυριζόταν ότι δέχεται απειλές από εγκληματική οργάνωση.

Παρά τη διαγραφή των βίντεο, ο ίδιος διατηρεί αναρτημένο γραπτό μήνυμα όπου επαναλαμβάνει τους καταγγελτικούς ισχυρισμούς του προς διάφορους φορείς.

Παραμένει αβέβαιο αν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νορβηγία για τις εορτές των Χριστουγέννων.

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Με συντονισμένες κινήσεις και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η φροντίδα του Γιάννη Παπαμιχαήλ, μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ βρίσκεται πλέον σε εξειδικευμένη δημόσια μονάδα υποστήριξης, η οποία υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο αν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θα πραγματοποιήσει τελικά το ταξίδι που είχε προαναγγείλει για τα Χριστούγεννα στο Τρόμσο της Νορβηγίας, καθώς είχε εκφράσει την ανάγκη να αλλάξει παραστάσεις και να περάσει τις γιορτές εκεί με φίλους.

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Τα βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία και οι 2,35 εκατομμύρια προβολές

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών ακολούθησε τη δημοσιοποίηση μιας σειράς βίντεο στο Facebook, στα οποία ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανιζόταν εμφανώς καταβεβλημένος, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κατάστασή του.

Σε ένα από τα βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού και 40 δευτερολέπτων, ο μουσικός παραγωγός, συγγραφέας και σεναριογράφος υποστήριζε ότι είχε να κοιμηθεί τρεις ημέρες, εξαιτίας απειλών που, όπως ισχυριζόταν, δεχόταν.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του έκανε επίσης αναφορές σε εγκληματική οργάνωση, από την οποία δήλωνε ότι κινδύνευε, απευθύνοντας έκκληση για άμεση παρέμβαση των κρατικών αρχών.

Το βίντεο συγκέντρωσε τεράστια απήχηση, με τον ίδιο να αναφέρει σε μεταγενέστερη ανάρτησή του ότι ξεπέρασε τις 2.350.000 προβολές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.

Κατέβασε τα βίντεο, ανέβασε γραπτά μηνύματα

Τα επίμαχα βίντεο έχουν πλέον διαγραφεί από τον επίσημο λογαριασμό του Γιάννη Παπαμιχαήλ στο Facebook, ωστόσο παραμένει αναρτημένο ένα εκτενές γραπτό μήνυμα, στο οποίο ο ίδιος επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του.

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι έχει διαβιβάσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στη Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, αναφέρεται ονομαστικά σε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Βουρλιώτης, ενώ κάνει λόγο και για τη δολοφονία γυναίκας με το όνομα Αμέρισσα Βογιατζή, χωρίς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να τεκμηριώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο ίδιος επιμένει ότι καταγγέλλει την υπόθεση εδώ και 14 μήνες χωρίς ανταπόκριση, ενώ αναφέρει ότι απευθύνθηκε και στην Αντιτρομοκρατική. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι υπήρχε δυνατότητα σύλληψης οκτώ προσώπων, η οποία, κατά την άποψή του, δεν αξιοποιήθηκε.

Κλείνοντας, απορρίπτει όσους θεωρούν ότι χρειάζεται βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποδείξει όσα καταγγέλλει.