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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε αξιοποίησή τους θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη δική του έγκριση.

Ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram, στην οποία επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος, της εικόνας ή οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την κορυφαία Ελληνίδα σταρ χωρίς προηγούμενη άδεια από τον ίδιο.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία ή δημιουργία φωτογραφιών της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσω εφαρμογών AI. Με την ανακοίνωσή του επιδιώκει να θέσει σαφή όρια στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της μητέρας του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας και της κληρονομιάς που άφησε πίσω της.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ή την επεξεργασία εικόνων γνωστών προσώπων γίνεται ολοένα και πιο συχνή, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τα όρια της ηθικής και της προστασίας της προσωπικότητας.

Στο Instagram story αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».