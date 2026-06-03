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Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από πενθήμερη νοσηλεία. Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, οι εξετάσεις του παρουσίασαν σαφή βελτίωση και η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετική.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Επιπλέον, ο ξάδελφός του και διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, επεσήμανε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει πολύ καλή διάθεση. Ο ίδιος ο εκδότης εξέφρασε τη χαρά και την ανακούφισή του για τη θετική έκβαση της περιπέτειάς του και την ομαλή εξέλιξη της νοσηλείας του.

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Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης είπε αναλυτικά: «Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες.

Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση».

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του πως νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους μετά από check-up που πήγε να κάνει στο «Ασκληπιείο» της Βούλας και την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, που είναι και ξάδερφός του, μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέστρεψε σπίτι του την Τρίτη το απόγευμα.