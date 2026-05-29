Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ σχετικά με την εισαγωγή του σε νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ίδιος επέλεξε να απαντήσει μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία του σε νοσηλευτικό ίδρυμα δεν συνδέεται με κάποιο επείγον περιστατικό, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων προληπτικών εξετάσεων.

Advertisement

Advertisement

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να καθησυχάσει φίλους και θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.