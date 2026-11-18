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Ο ίδιος προέβη σε καταγγελίες περί εγκληματικής οργάνωσης και απειλών, ισχυριζόμενος ότι έχει διαβιβάσει σχετικά στοιχεία σε διεθνείς αρχές ασφαλείας.

Ο Μάκης Δελαπόρτας διευκρίνισε ότι ο φίλος του δεν νοσηλεύεται και απηύθυνε έκκληση στο κοινό να αποφεύγει τα επικριτικά σχόλια.

Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανακοίνωσε μέσω Instagram τον προγραμματισμό ταξιδιού στο Τρόμσο της Νορβηγίας για την περίοδο των εορτών.

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Σε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας φέρεται να οδήγησαν τα βίντεο που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στα social media, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε εμφανιστεί σε βίντεο ιδιαίτερα καταβεβλημένος, κάνοντας λόγο για απειλές σε βάρος του και υποστηρίζοντας ότι είχε να κοιμηθεί τρεις ημέρες. Σε έναν μακροσκελή μονόλογο, διάρκειας περίπου μίας ώρας και 39 λεπτών, αναφέρθηκε σε εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε την αγωνία του για την προσωπική του ασφάλεια και απευθύνθηκε στις Αρχές ζητώντας την παρέμβασή τους.

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Ο μουσικός παραγωγός ισχυρίστηκε ότι διαθέτει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, τα οποία ήθελε να παραδώσει προσωπικά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση που, όπως υποστήριξε, είχε από τις κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, έκανε αναφορές στην αυτοάμυνα, στην παλαιότερη άδεια οπλοφορίας που διέθετε και στους περιορισμούς της ελληνικής νομοθεσίας.

Οι νέες αναρτήσεις και οι καταγγελίες

Αν και τα επίμαχα βίντεο δεν είναι πλέον διαθέσιμα στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε με γραπτές αναρτήσεις, στις οποίες υποστήριξε ότι έχει καταθέσει στοιχεία σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στη Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στα μηνύματά του αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, διατύπωσε νέους ισχυρισμούς και επέμεινε ότι εδώ και 14 μήνες επιχειρεί να καταγγείλει όσα, κατά τον ίδιο, συμβαίνουν, χωρίς να έχει υπάρξει η αντίδραση που περιμένει από τις αρμόδιες Αρχές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι υπήρχε δυνατότητα να κινηθούν διαδικασίες για τη σύλληψη οκτώ ατόμων, η οποία, όπως εκτίμησε, χάθηκε.

Απαντώντας σε όσους σχολίασαν ότι χρειάζεται βοήθεια, έγραψε: «Τελικά, ποιοι χρειάζονται βοήθεια; Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά πάρα πολλοί άλλοι. Βοήθεια δεν υπάρχει όμως για αυτούς», ενώ επανέλαβε ότι ισχυρίζεται πως μπορεί να αποδείξει όσα αναφέρει.

Η απόδραση στο Τρόμσο για τα Χριστούγεννα

Μετά τις ημέρες που προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε νέα ανάρτηση στο Instagram, αυτή τη φορά με μια εικόνα από το Τρόμσο της Νορβηγίας, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να περάσει εκεί τα Χριστούγεννα με φίλους.

«Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων. Κανονίσαμε με φίλους να κάνουμε Χριστούγεννα στο μαγευτικό Tromso, στην Νορβηγία», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως έχει ήδη αρχίσει να οργανώνει την εορταστική του απόδραση, παρότι απομένει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τις γιορτές.

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Η έκκληση του Μάκη Δελαπόρτα για τα σχόλια στα social media

Ανάμεσα στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτήσεις του, ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν ένας από τους λίγους γνωστούς ανθρώπους που τοποθετήθηκαν δημόσια. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, διευκρίνισε ότι ο φίλος του δεν νοσηλεύεται και πως βρίσκεται κοντά του, έτοιμος να τον στηρίξει όποτε χρειαστεί.

«Δεν νοσηλεύεται ξανά στο νοσοκομείο ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι καλά στην υγεία του. Σαν φίλος του, είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειάζεται», ανέφερε, προσθέτοντας πως σέβεται το δικαίωμά του να εκφράζει τις απόψεις του με τον τρόπο που επιλέγει.

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Ο Μάκης Δελαπόρτας θέλησε, ωστόσο, να στείλει ένα μήνυμα προς όσους σχολιάζουν τις αναρτήσεις του, ζητώντας να σταματήσουν τα επικριτικά σχόλια που, όπως είπε, ενδέχεται να τον στεναχωρούν.

«Αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο είναι να λείπουν τα σχόλια πραγματικά. Δεν του κάνουμε καλό με τα σχόλια από κάτω που γράφονται, γιατί τα διαβάζει και μπορεί να στεναχωριέται», σημείωσε, εκφράζοντας την επιθυμία του να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διακριτικότητα και σεβασμό.

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