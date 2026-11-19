Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας συμμετέχουν στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σεντζέν της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την αντίθεση των ΗΠΑ σε οποιοδήποτε κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη που προέρχεται από υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε τη στρατηγική επιλογή της Ρωσίας για εποικοδομητική συνεργασία με τις οικονομίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν φίλο του κατά την έναρξη της μεταξύ τους συνάντησης, ενώ αναμένεται και τριμερής συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.

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Με διαφορετικές προσεγγίσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή συνεργασία εμφανίστηκαν ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας, λίγες ώρες πριν από την ιστορική τριμερή συνάντησή τους, που έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (19/11), ώρα Ελλάδας.

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στους «παγκοσμιοποιητές» να βάλουν φρένο στην ανάπτυξή της τεχνητής νοημοσύνης

Οι ΗΠΑ θα εναντιωθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής «κανονιστικού πλαισίου» ως προς την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) από φορείς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», είπε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.



«Πρέπει να το παρακολουθήσουμε», πάντως «εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή (επιβολής) κανονιστικού πλαισίου και κάθε μέτρο με σκοπό να καταπνιγεί η SI» (σ.σ. super intelligence, «σούπερ νοημοσύνη», όρος που έχει εισηγηθεί ο μεγιστάνας), αν προέρχεται από θεσμούς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», ανέφερε απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η σύνοδος κορυφής της οποίας διεξάγεται στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα.

Ο Λευκός Οίκος έχει βαλθεί τελευταία να αλλάξει το όνομα της ΤΝ.

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Τραμπ, Σι και Πούτιν πόζαραν για την ομαδική φωτογραφία των ηγετών της APEC

Πούτιν: Η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού

Η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθυνόμενος στους ηγέτες της APEC στην Κίνα, καλώντας παράλληλα τις χώρες της περιοχής να αξιοποιήσουν τις ρωσικές υποδομές μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.



«Θα ήθελα να τονίσω ότι η εποικοδομητική συνεργασία με τις οικονομίες της APEC αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ρωσίας. Είμαστε αναπόσπαστο μέρος της περιοχής και συμβάλλουμε σημαντικά στην οικονομική της ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η APEC θα πρέπει να δώσει έναν ενωτικό τόνο και να διαμορφώσει μια εποικοδομητική ατζέντα συνεργασίας.

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν την ιστορική τριμερή με Σι -«Είναι φίλος μου», είπε ο Αμερικανός

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, χτύπησε φιλικά στον ώμο τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καθώς έμπαινε στην αίθουσα, και του είπε: «Κάνεις εξαιρετική δουλειά».

Επίσης, έδωσε το χέρι στον Πούτιν και αντάλλαξε μαζί του μερικές πολύ σύντομες κουβέντες, σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικά συνεργεία.

«Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου», είπε ο Τραμπ καθώς πλησίαζε τον Πούτιν, για την επικείμενη επίσημη διμερή συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι μπορούν να προκύψουν πολλά υπέροχα πράγματα από αυτό, ή τουλάχιστον να γίνει μια αρχή. Αλλά πιστεύω ότι θα προκύψουν πολλά από αυτή τη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον Πούτιν.

Οι κάμερες αποχώρησαν από την αίθουσα 58 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες διμερείς συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Une rencontre bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine en cours à Shenzen https://t.co/xAPeHYEiA4 — BFM (@BFMTV) November 19, 2026