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Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ωστόσο όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο χωρίς να υποστούν κανέναν τραυματισμό.

Μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα, αφού πρώτα προειδοποίησε τους υπόλοιπους για τον επερχόμενο κίνδυνο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα οχήματος, αποτυπώνοντας την πτώση του βράχου και την οριακή αποφυγή του τραυματισμού των παρευρισκομένων κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

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Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου στην Κίνα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από βουνοπλαγιά και έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του οχήματος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Η πτώση σημειώθηκε σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές πανικού.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας. Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε από κάμερα καταγραφής οχήματος, η οποία αποτύπωσε καρέ-καρέ την ανεξέλεγκτη πτώση του βράχου και τη σφοδρή πρόσκρουσή του στο αυτοκίνητο.

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Ο τεράστιος όγκος βράχου αποκολλήθηκε από την απόκρημνη πλαγιά, κύλησε με μεγάλη ταχύτητα και κατέληξε πάνω σε ένα λευκό Peugeot 308. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου σχεδόν ισοπεδώθηκε, ενώ το πίσω παρμπρίζ διαλύθηκε.

Παρά τις σοβαρές ζημιές, όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν, ούτε καν με μια γρατζουνιά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άτομα που κάθονταν στα πίσω καθίσματα τη στιγμή που ο βράχος καταπλάκωσε το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα The Beijing News.

Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China. Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. https://t.co/C6lTncPQqL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται και η αντίδραση μιας γυναίκας που στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο. Μόλις αντιλήφθηκε τον τεράστιο βράχο να κατρακυλά προς το μέρος της, πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή, φωνάζοντας έντρομη στους υπόλοιπους: «Τρέξτε, τρέξτε!».

Λίγο αργότερα, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Ωχ, όχι! Αυτό το αυτοκίνητο κινδυνεύει! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!». Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο βράχος πέφτει με τεράστια δύναμη πάνω στο λευκό Peugeot 308, συνθλίβοντας το πίσω τμήμα του. Στη συνέχεια αναπηδά και καταλήγει λίγα μέτρα μακριά από το όχημα.

Το βίντεο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, αλλά και το πόσο οριακά απέφυγαν τον τραυματισμό τόσο οι επιβάτες του αυτοκινήτου όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.