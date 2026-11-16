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Ένα κινεζικό ηλεκτρικό επιβατικό αεροσκάφος, το CE-25A, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση με πλήρωμα το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες της χώρας για την προώθηση της εγχώριας αεροπορίας. Το αεροσκάφος μετέφερε δύο πιλότους και έναν μηχανικό και παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ένα περιοδικό που συνδέεται με τον κατασκευαστή του, την κρατική Εταιρεία Εμπορικών Αεροσκαφών της Κίνας (COMAC).



Το αεροσκάφος διένυσε 60 χιλιόμετρα (37 μίλια) κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης στη βόρεια επαρχία Σαντόνγκ το Σάββατο, ανέφερε το περιοδικό. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το περιοδικό και πλάνα που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν το έντονα κόκκινο αεροσκάφος, το οποίο έχει το μέγεθος ενός ιδιωτικού τζετ, να απογειώνεται από έναν διάδρομο, να αιωρείται στον αέρα και να προσγειώνεται.

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中国10トン級電動航空機、初の有人試験飛行に成功！ 飛行機が電気で飛べるわけないだろうと思って調べたら本当だった。 11月14日、中国の10トン級電動航空機「CE-25A」が山東省浜州市で初の有人試験飛行を実施した。 機体にはパイロット2人とエンジニア1人が搭乗。飛行時間は約16分、飛行距離は約60kmと短かったものの、各種性能指標は正常だったという。 この航空機は都市間の短距離移動を想定して開発されており、最大19人が搭乗可能。巡航速度は時速300km、最大航続距離は400kmに達する。 動力には完全電動推進システムを採用し、安全基準は大型民間旅客機と同等の水準を目指している。 実は今年2月に初の無人飛行に成功しており、その後、計19回の無人試験飛行を実施してきた。 現在、中国民用航空局は同機の耐空証明申請を受理しており、実用化に向けてさらに一歩前進した。 — 荒井健一 AK (@aarai666) November 15, 2026



Τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους





Το αεροσκάφος βάρους 10 τόνων έχει εμβέλεια 400 χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει 19 επιβάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το αεροσκάφος είχε προηγουμένως ολοκληρώσει 19 πτήσεις χωρίς πλήρωμα, με την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του να πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροσκάφη παραμένει μια πρόκληση για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, με τα ηλεκτρικά αεροσκάφη να θεωρούνται ως ένας πιθανός τρόπος μείωσης των αναγκών σε καύσιμα και της ρύπανσης.



Chinese state-owned aircraft manufacturer COMAC completed the first crewed flight of its CE-25A electric aircraft in Binzhou, state broadcaster CCTV reported https://t.co/Bh49hvp8Tm — Reuters (@Reuters) November 14, 2026