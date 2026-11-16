Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα κινεζικό ηλεκτρικό επιβατικό αεροσκάφος, το CE-25A, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση με πλήρωμα το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες της χώρας για την προώθηση της εγχώριας αεροπορίας. Το αεροσκάφος μετέφερε δύο πιλότους και έναν μηχανικό και παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ένα περιοδικό που συνδέεται με τον κατασκευαστή του, την κρατική Εταιρεία Εμπορικών Αεροσκαφών της Κίνας (COMAC).

Το αεροσκάφος διένυσε 60 χιλιόμετρα (37 μίλια) κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης στη βόρεια επαρχία Σαντόνγκ το Σάββατο, ανέφερε το περιοδικό. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το περιοδικό και πλάνα που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν το έντονα κόκκινο αεροσκάφος, το οποίο έχει το μέγεθος ενός ιδιωτικού τζετ, να απογειώνεται από έναν διάδρομο, να αιωρείται στον αέρα και να προσγειώνεται.

Advertisement
Advertisement


Τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους


Το αεροσκάφος βάρους 10 τόνων έχει εμβέλεια 400 χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει 19 επιβάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το αεροσκάφος είχε προηγουμένως ολοκληρώσει 19 πτήσεις χωρίς πλήρωμα, με την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του να πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροσκάφη παραμένει μια πρόκληση για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, με τα ηλεκτρικά αεροσκάφη να θεωρούνται ως ένας πιθανός τρόπος μείωσης των αναγκών σε καύσιμα και της ρύπανσης.