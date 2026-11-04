Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 συνετρίβη στην κομητεία Παλμ Μπιτς παρασύροντας στον θάνατο εννέα επιβαίνοντες κατά την πτήση από το Όστιν προς τις Μπαχάμες.

Οι ερευνητές εντόπισαν τμήματα του αριστερού πηδαλίου ύψους σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από το σημείο της συντριβής υποδεικνύοντας διάλυση του σκάφους εν πτήσει.

Το πλήρωμα είχε αναφέρει προηγουμένως προβλήματα λόγω πάγου και αναταράξεων ενώ ακολούθησε απότομη απώλεια ελέγχου και κήρυξη κατάστασης κινδύνου.

Οι αρχές εξετάζουν αν η αποκόλληση του πηδαλίου προκάλεσε την πτώση ή αν συνέβη εξαιτίας των ακραίων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της βίαιης καθόδου.

Δεν προκύπτει καμία σύνδεση του δυστυχήματος με την κοντινή κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο παρά τη σχετική εγγύτητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα ευρήματα που ρίχνουν φως στα αίτια της φονικής αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα είδαν το φως της δημοσιότητας. Ένα κρίσιμο εξάρτημα του ιδιωτικού αεροσκάφους βρέθηκε διαλυμένο σε τρία κομμάτια και σκορπισμένο σε απόσταση μιλίων από το κύριο σημείο της συντριβής.

Η ουρά έγινε κομμάτια

Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ το πρωί της Κυριακής με προορισμό τις Μπαχάμες. Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, κατέπεσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς, στοιχίζοντας τη ζωή σε εννέα επιβαίνοντες.

Advertisement

Advertisement

A Learjet 60 went down in Palm Beach County, Florida, and the NTSB says there are early signs the jet may have started breaking apart before impact. Former F-15E combat pilot and Thunderbirds demonstration pilot Max Afterburner breaks down what we know about the crash of N722BD, including the final radio calls, the reported icing and turbulence at 35,000 feet, the overspeed, and the questions investigators still have to answer. The Learjet 60 was flying from Austin, Texas, to North Eleuthera in the Bahamas on November 1, 2026, with two crew and seven passengers on board. Around 12:47 p.m., the crew told Miami Center they had light clear ice, moderate turbulence, and altitude swings of about 700 feet. They reported precipitation and were cleared to climb to 37,000 feet. Less than 30 seconds later came a descent call and a mayday. The crew reported an overspeed as the descent reached 22,000 feet per minute. — Ryan “Max Afterburner” Bodenheimer (@maxabusa) November 3, 2026

Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν το αριστερό πηδάλιο ύψους, εξάρτημα υπεύθυνο για τον έλεγχο της κλίσης (pitch) του αεροσκάφους, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «κρισιμότατης σημασίας αποδεικτικό στοιχείο».

Όπως δήλωσε ο Τόμας Τσάπμαν, ο οποίος συμμετέχει στην έρευνα, τα κομμάτια του πηδαλίου εντοπίστηκαν σε απόσταση από 2 έως 6 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης. Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν η απώλεια του εξαρτήματος προκάλεσε την πτώση ή αν οι ασκηθείσες δυνάμεις στο σκάφος το αποσύνδεσαν βίαια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» που να συνδέει το αεροπορικό δυστύχημα με την κοντινή ιδιωτική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, παρά το γεγονός ότι η πρόσκρουση σημειώθηκε μόλις εννέα μίλια μακριά.

Florida Learjet was breaking apart in flight before crashing NTSB says the majority of the jet’s left elevator (the tail surface that controls pitch) was found in three pieces between 1.3 and 3.8 miles from the impact site near Greenacres. Investigators say that distance makes it “implausible” the pieces separated on impact. The Learjet 60 was at 35,000 ft when the crew reported light clear ice and moderate turbulence, then requested a climb to 37,000 ft. Within about 30 seconds of clearance they reported a descent, an overspeed condition, and declared Mayday. The jet then entered a high-speed dive and crashed, killing all nine aboard. NTSB says the elevator separation confirms an in-flight breakup, but it is not yet clear whether the loss of the elevator caused the loss of control or was itself caused by the extreme forces of the dive. At the speeds involved, the elevator may not have been effective for recovery even if intact. Weather remains a major focus of the investigation. — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) November 4, 2026

Ο πρώην ερευνητής Γκρεγκ Φάιθ εξήγησε στο Fox News ότι το αεροπλάνο φαίνεται να διαλύθηκε στον αέρα. Όπως εκτιμά, οι πιλότοι προσπάθησαν απότομα να ισιώσουν το σκάφος στα 8.000 πόδια για να πάρουν ξανά τον έλεγχο. Αυτή η απότομη κίνηση ζόρισε υπερβολικά τον σκελετό του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να σπάσει και να αποκολληθεί ένα βασικό πηδάλιο σε χαμηλό υψόμετρο, λίγο πριν τη συντριβή.

Νεκρή μία ολόκληρη οικογένεια

Ανάμεσα στα εννέα θύματα της τραγωδίας ήταν ο 45χρονος Άνταμ Ρόμπινσον, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας από το Όστιν, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο μικρά παιδιά τους.

Πηγή: Fox News