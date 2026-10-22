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Στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 της Σαουδικής Αραβίας έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10), καθώς παρουσίασε πρόβλημα σε έναν από τους τέσσερις κινητήρες του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 15:00, χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία, ενώ και οι 48 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

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Στο αεροδρόμιο είχε ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Emergency), με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πυροσβεστική να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο πιλότος ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δυσλειτουργία και ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Στο αεροδρόμιο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον παρουσιαζόταν ανάγκη.

Παρά το πρόβλημα που είχε αναφέρει το πλήρωμα, το αεροσκάφος κατάφερε να προσεγγίσει και να προσγειωθεί χωρίς δυσκολίες στις 15:00.

Μετά την προσγείωσή του, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνοδεύτηκε από πυροσβεστικά οχήματα και κατευθύνθηκε στη θέση στάθμευσης 13 του αερολιμένα Ηρακλείου.

Εκεί προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος στον κινητήρα που παρουσίασε το πρόβλημα, ώστε να εξεταστεί η δυσλειτουργία που οδήγησε στο αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό την Πολωνία, ωστόσο πάνω από την Αργολίδα, εμφανίστηκε το πρόβλημα και επέστρεψε στο «Νίκος Καζαντζάκης».