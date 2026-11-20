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Ο πιλότος χρησιμοποίησε την τεχνική προσέγγισης υπό γωνία, γνωστή ως crab approach, προκειμένου να αντισταθμίσει την πίεση των ανέμων κατά την κάθοδο.

Παρά την αστάθεια που παρουσίασε το αεροσκάφος κατά την προσέγγιση, η προσγείωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Ειδικοί της αεροπορίας σχολίασαν τον χειρισμό, σημειώνοντας ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες η επανάληψη της προσέγγισης θα αποτελούσε μια εναλλακτική και ασφαλή επιλογή.

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Εντυπωσιακό βίντεο από την προσγείωση ενός αεροσκάφους Airbus A320 στο αεροδρόμιο της Βέρνης, στην Ελβετία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι ισχυροί πλευρικοί άνεμοι ανάγκασαν τον πιλότο να προσεγγίσει τον διάδρομο υπό έντονη γωνία. Οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 65 χιλιόμετρα την ώρα.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:40 τοπική ώρα. Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από την Ντόχα, μετέφερε αντιπροσωπεία του Κατάρ και επιχείρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Βέρνης-Μπελπ.

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Στο βίντεο που τραβήχτηκε από το έδαφος, το Airbus φαίνεται να κινείται με εμφανή αστάθεια, ενώ η άτρακτός του βρίσκεται σχεδόν κάθετα σε σχέση με τον διάδρομο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο Ματίας Χένι, λάτρης της αεροπορίας που βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τη σκηνή, ανέφερε ότι η ταχύτητα του ανέμου ήταν 16 κόμβοι, με τις ισχυρότερες ριπές να αγγίζουν τους 35 κόμβους, δηλαδή περίπου τα 65 χλμ./ώρα.

An Airbus A320 carrying a Qatari delegation approached Bern Airport sideways in 65 km/h winds and landed safely using the crab approach.

The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, was not on board.#QatarDelegation #SheikhTamim #Bern #Switzerland #AirbusA320… pic.twitter.com/7QAY3eZMMS — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 20, 2026

Ο ίδιος δήλωσε ότι αρχικά θεωρούσε πιθανό ο πιλότος να ματαιώσει την προσγείωση και να επιχειρήσει νέα προσέγγιση. «Πίστευα ότι θα έκανε επανακύκλωση και θα προσπαθούσε ξανά», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για τον χειρισμό. Όπως σημείωσε, το Airbus A320 είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που προσγειώνονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος έφερε τον αριθμό νηολογίου A7-HWL και τον κωδικό πτήσης QAF9. Στην καμπίνα του βρίσκονταν μέλη της αντιπροσωπείας του Κατάρ, ενώ ο εμίρης της χώρας, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, δεν ταξίδευε με τη συγκεκριμένη πτήση.

Η τεχνική που ακολούθησε ο πιλότος είναι γνωστή ως «crab approach», δηλαδή προσέγγιση υπό γωνία, η οποία θυμίζει την πλάγια κίνηση του καβουριού. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε συνθήκες ισχυρών πλευρικών ανέμων, καθώς το αεροσκάφος στρέφεται προς την κατεύθυνση του ανέμου, προκειμένου να αντισταθμίσει την πλευρική του ώθηση.

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Λίγο πριν από την προσγείωση, ο πιλότος διορθώνει την πορεία ώστε το αεροσκάφος να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο. Ωστόσο, οι συνθήκες που επικρατούσαν στη Βέρνη εκείνη την ημέρα δημιουργούσαν σημαντικές δυσκολίες.

Μιλώντας στην «20 Minuten», ο πιλότος Τόμας Χούρτερ εκτίμησε ότι η ασφαλέστερη λύση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να είναι η ματαίωση της πρώτης προσπάθειας και η επανάληψη της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, κατά την τελική προσέγγιση οι πιλότοι παρακολουθούν διαρκώς τις μεταβολές της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου. Εάν οι ριπές δημιουργούν συνθήκες που δεν επιτρέπουν ασφαλή προσγείωση, έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να πραγματοποιήσουν νέο κύκλο προσέγγισης.

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Τελικά, το Airbus A320 κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Με πληρορορίες από: kiosknews.app

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