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Ο χειριστής κατηύθυνε το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένη περιοχή και σχολείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν θύματα στο έδαφος κατά τη συντριβή.

Ο πιλότος επιχείρησε ανεπιτυχώς να εκτιναχθεί σε χαμηλό ύψος και έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η Πολεμική Αεροπορία τίμησε τη μνήμη του με τη δημιουργία μνημείου, ενώ η οικογένειά του θρήνησε επίσης την απώλεια του ανθυποσμηναγού Κωνσταντίνου Παρούση δύο χρόνια νωρίτερα.

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Ήταν η τελευταία πτήση πάνω από τον Ωρωπό. Το πρωί της 4ης Νοεμβρίου 1998, δύο μαχητικά Mirage 2000 απογειώθηκαν από την Τανάγρα για εκπαιδευτική αποστολή. Στο ένα βρισκόταν ο 26χρονος υποσμηναγός Νικόλαος Παρούσης. Λίγο μετά την απογείωση ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου του αεροσκάφους και επιχείρησε να επιστρέψει στη βάση. Κοντά στη Σκάλα Ωρωπού, σε χαμηλό ύψος, το Mirage έγινε ανεξέλεγκτο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και μαρτυρίες κατοίκων, ο χειριστής προσπάθησε να κατευθύνει το αεροσκάφος μακριά από σπίτια και σχολείο. Η συντριβή δεν προκάλεσε μαζικές απώλειες στο έδαφος. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», την επομένη της τραγωδίας, ανέφερε ότι ο πιλότος επιχείρησε να εκτιναχθεί από πολύ μικρό ύψος και το αλεξίπτωτό του δεν πρόλαβε να ανοίξει.

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Ποιος ήταν ο Νίκος Παρούσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1990 και αποφοίτησε το 1995. Υπηρέτησε στην 331 Μοίρα της 114 Πτέρυγας Μάχης στην Τανάγρα. Με προεδρικό διάταγμα του Ιουλίου 1999 του απονεμήθηκε μετά θάνατον το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως. Στο Σαραντάρι Ωρωπού δημιουργήθηκε μνημείο, ενώ στη μνήμη του ανεγέρθηκε ναός του Αγίου Νικολάου. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να τιμούν την επέτειο.

Η τραγική σύμπτωση στην ίδια οικογένεια

Δύο χρόνια νωρίτερα, στις 11 Ιανουαρίου 1996, είχε χάσει τη ζωή του σε πτήση με A-7H Corsair ο συγγενής του, ανθυποσμηναγός Κωνσταντίνος Παρούσης, στο πεδίο βολής «Καράβια». Μνημείο προς τιμήν και των δύο αποκαλύφθηκε το 2006 στη Ρεντίνα Αγράφων. Μια συγκλονιστική διπλή οικογενειακή απώλεια.

Άλλες θυσίες της Πολεμικής Αεροπορίας

Η ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας περιλαμβάνει και άλλους αεροπόρους που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Ο υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς σκοτώθηκε το 1992 κοντά στον Άγιο Ευστράτιο, κατά τη διάρκεια αεροπορικής εμπλοκής. Ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης σκοτώθηκε στις 23 Μαΐου 2006 κοντά στην Κάρπαθο, έπειτα από σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια αποστολής αναγνώρισης και αναχαίτισης. Ο σμηναγός Γεώργιος Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή του το 2018, όταν το Mirage 2000-5 του συνετρίβη κοντά στη Σκύρο κατά την επιστροφή από αποστολή.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Το κοινό στοιχείο είναι η απώλεια εν ώρα υπηρεσίας και η μνήμη που άφησαν πίσω τους.

Η μνήμη πέρα από τους αριθμούς

Ο θάνατος του Νίκου Παρούση θυμίζει ότι μια βλάβη σε μαχητικό αεροσκάφος μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε κίνδυνο και για όσους βρίσκονται στο έδαφος. Το καθήκον, η ψυχραιμία και οι τελευταίες αποφάσεις ενός χειριστή αξίζουν να καταγράφονται με σεβασμό, αλλά και με πιστότητα στα γεγονότα. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο μνημόσυνο για τους ανθρώπους που δεν επέστρεψαν.

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Πηγές και τεκμηρίωση

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ), λήμμα Νικολάου Παρούση: https://www.pasoipa.org.gr/lefkoma/pilot_details/?id=666

Τα Νέα, «Έσωσε τα σπίτια», 5.11.1998: https://www.tanea.gr/1998/11/05/greece/eswse-ta-spitia/

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ΠΑΣΟΙΠΑ, μνημείο Νικολάου και Κωνσταντίνου Παρούση: https://www.pasoipa.org.gr/monuments/monument_details/?ppm_id=35

Έθνος, ιστορικό αφιέρωμα στον Νικόλαο Παρούση: https://www.ethnos.gr/greece/article/181860/ohroaspilotospoythysiasethzohtoygianamhnpeseitomiraz2000panosesxoleio

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