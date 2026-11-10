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Από το ατύχημα τραυματίστηκαν στο κεφάλι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, ηλικίας 60 και 70 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maroondah σε σταθερή κατάσταση.

Οι δύο επιβαίνοντες στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος δεν υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ το όχημα και το αεροπλάνο υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αεροσκάφος προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο.

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Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη (10.11.2026) στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Αεροπορικό ατύχημα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στην οδό MacIntyre Lane, κοντά στο αεροδρόμιο Lilydale, της Μελβούρνης. Το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε το αυτοκίνητο την ώρα που προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

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Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, με έναν εκπαιδευόμενο πιλότο και τον εκπαιδευτή του στο εσωτερικό.

BREAKING: a plane has collided with an SUV at Lilydale Airfield, northeast of Melbourne. The SUV sustained significant damage and the driver required rescue by first responders while the plane’s occupants were able to exit the aircraft themselves. https://t.co/MAk5FEQ4QE November 10, 2026

Κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο Lilydale, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα λευκό SUV που κινούνταν στον δρόμο δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το αεροσκάφος φάνηκε να χτυπά την οροφή του αυτοκινήτου, λίγο πριν ολοκληρώσει την προσέγγισή του.

Από τη σύγκρουση, το μικρό αεροπλάνο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ το αυτοκίνητο καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν μία γυναίκα περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 70 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Και οι δύο υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maroondah για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Αντίθετα, οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος πιλότος, δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

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Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τις εικόνες μετά τη σύγκρουση. Στα πλάνα διακρίνεται το λευκό SUV με σπασμένο παρμπρίζ και σοβαρές ζημιές στο αμάξωμα, ενώ το μικρό αεροσκάφος βρίσκεται σε παρακείμενη έκταση, έχοντας χάσει το ένα φτερό του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να διασφαλίσουν την περιοχή.

A light plane has collided with a car in a dramatic landing mishap, just metres from Lilydale Airport in Melbourne’s northeast. pic.twitter.com/9dJNiJgwd2

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— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 10, 2026

Η κυκλοφορία στην οδό MacIntyre Lane διακόπηκε προσωρινά, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος συγκρούστηκε με το διερχόμενο αυτοκίνητο.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τα συντρίμμια του Piper PA-28, καθώς και το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

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BREAKING: A light plane has clipped the top of a car while landing near Lilydale Airport this afternoon. No injuries have been reported but investigations into the collision are ongoing. For more details on this story, tune in to 10 News at 5pm. https://t.co/446UTFCv3o

— 10 News Melbourne (@10NewsMelb) November 10, 2026

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί πώς το αεροσκάφος βρέθηκε σε πορεία σύγκρουσης με το όχημα κατά την τελική φάση της προσγείωσης.

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