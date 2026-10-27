Σημαντικές φθορές υπέστη αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways, έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Υεμένη με προορισμό την Ιορδανία.
Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), όταν το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, στο Αμμάν.
Οι εικόνες από το αεροσκάφος αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, καθώς το παρμπρίζ του πιλοτηρίου υπέστη σοβαρές φθορές από τα χτυπήματα του χαλαζιού. Ζημιές καταγράφονται και στο μπροστινό τμήμα της ατράκτου, στη μύτη του Airbus A320.
Παρά την ένταση του φαινομένου και τις ζημιές που προκλήθηκαν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος.