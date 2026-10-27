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Σημαντικές φθορές υπέστη αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways, έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Υεμένη με προορισμό την Ιορδανία.

Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), όταν το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, στο Αμμάν.

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NEW: Yemenia Airways Airbus A320 damaged after encountering heavy hail while traveling from Aden International Airport to Queen Alia International Airport in Amman, Jordan, on Monday. pic.twitter.com/vRv4qhTs8F — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 27, 2026

Οι εικόνες από το αεροσκάφος αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, καθώς το παρμπρίζ του πιλοτηρίου υπέστη σοβαρές φθορές από τα χτυπήματα του χαλαζιού. Ζημιές καταγράφονται και στο μπροστινό τμήμα της ατράκτου, στη μύτη του Airbus A320.

Παρά την ένταση του φαινομένου και τις ζημιές που προκλήθηκαν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος.

YEMENIA AIRWAYS AIRCRAFT LANDS SAFELY AFTER HAILSTRIKE EN ROUTE TO AMMAN



A Yemenia Airways flight from Aden International Airport (ADE) to Queen Alia International Airport (AMM) landed safely on Monday, October 26, after encountering severe weather and a hailstrike during the… pic.twitter.com/sBqUl0orKr — FL360aero (@fl360aero) October 27, 2026