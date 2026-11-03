Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ειδικοί της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους στη Φλόριντα που στοίχισε τη ζωή εννέα επιβαινόντων.

Οι ερευνητές αναζητούν τους καταγραφείς πτήσης και τα συντρίμμια στον κρατήρα της πρόσκρουσης, ενώ η προκαταρκτική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του επόμενου μήνα.

Οι ειδικοί εξετάζουν το φαινόμενο «coffin corner», καθώς το πλήρωμα επιχείρησε να ανέλθει σε μεγαλύτερο υψόμετρο για να αποφύγει καταιγίδες, αναφέροντας παράλληλα προβλήματα παγοποίησης και αναταράξεων.

Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με τις ενδείξεις να υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως είχε αρχίσει να διαλύεται πριν από την τελική πρόσκρουση στο έδαφος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος Learjet αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και μια ολόκληρη οικογένεια, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ειδικοί της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στη συντριβή.

Πρώτο μέλημα των ερευνητών είναι η άντληση των υδάτων από τον κρατήρα που σχηματίστηκε στο σημείο της πρόσκρουσης, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν σχεδόν κάθετη. Στόχος είναι να ανασυρθούν τα βαρύτερα τμήματα του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων οι κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης, αλλά και να εντοπιστούν οι καταγραφείς πτήσης, που ενδέχεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Advertisement

Advertisement

Μια πρώτη εικόνα της έρευνας αναμένεται να αποτυπωθεί στην προκαταρκτική έκθεση της NTSB, η οποία εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Ωστόσο, το πόρισμα αυτό δεν θα προσδιορίζει τα οριστικά αίτια της τραγωδίας. Για την ολοκλήρωση της έρευνας ενδέχεται να απαιτηθούν ακόμη και δύο χρόνια, καθώς οι τεχνικές αναλύσεις και οι εγκληματολογικές εξετάσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys November 1, 2026

Το επικίνδυνο φαινόμενο «coffin corner» στο επίκεντρο των εκτιμήσεων

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και κυρίως το ηχητικό ντοκουμέντο από την επικοινωνία του πιλότου και της 20χρονης συγκυβερνήτη με τον πύργο ελέγχου, έχουν οδηγήσει ειδικούς της αεροπορίας να εξετάζουν ένα πιθανό σενάριο: το αεροσκάφος να βρέθηκε αντιμέτωπο με το φαινόμενο «coffin corner».

Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με την προσπάθεια του πληρώματος να ανέβει σε μεγαλύτερο υψόμετρο, προκειμένου να αποφύγει δύο συστήματα καταιγίδων. Σε μεγάλα ύψη, ωστόσο, τα περιθώρια ασφαλούς ταχύτητας ενός αεροσκάφους περιορίζονται σημαντικά. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη ταχύτητα που απαιτείται για να διατηρείται η άντωση πλησιάζει επικίνδυνα τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πτήσης, αφήνοντας στους πιλότους ελάχιστα περιθώρια χειρισμών.

Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi https://t.co/jrCUqcLyqF — ABC News (@ABC) November 2, 2026

Έτσι, εάν το αεροσκάφος πετάξει πιο αργά από το επιτρεπόμενο όριο, ενδέχεται να χάσει την άντωση και να υποστεί απώλεια στήριξης (stall). Στον αντίποδα, εάν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει σημαντικά η διατήρηση του ελέγχου. Πρόκειται, επομένως, για μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να αφήσει στο πλήρωμα ελάχιστο χρόνο και χώρο αντίδρασης.

Advertisement

Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη

Όπως αποκαλύπτει η New York Post η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφό της, ο οποίος είναι επίσης πιλότος, ενημερώνοντάς τον ότι αντιμετώπιζε αναταράξεις, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, νομίζω, στις 12:40 το μεσημέρι και το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:50», δήλωσε ο 44χρονος πατριός της Γκαντέλια. «Του έγραψε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”» συμπλήρωσε.

Συντριβή Learjet στη Φλόριντα – Πηγή: Reuters

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η 20χρονη Γκαντέλια είχε ήδη συμπληρώσει περίπου 1.300 ώρες πτήσης ενώ συχνά πετούσε μαζί με τον σύντροφό της.

Advertisement

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, το αεροσκάφος είχε ζητήσει άδεια να ανέβει σε ύψος περίπου 37.000 ποδιών, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα λόγω παγοποίησης και αναταράξεων. Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με κατεύθυνση προς το έδαφος. Το τζετ, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας, προς τις Μπαχάμες, κατέβαινε με ταχύτητα περίπου 32.000 ποδιών ανά λεπτό μέχρι να συντριβεί, με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας να δηλώνει πως «έχουμε ορισμένες ενδείξεις ότι το αεροσκάφος διαλυόταν πριν από την πρόσκρουση».