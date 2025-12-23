Πέντε νεκροί και ένας αγνοούμενος, που θεωρείται νεκρός από τις Αρχές, είναι ο τραγικός απολογισμός μετά το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής, με προορισμό την πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ.

Το δυστύχημα καταγράφηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air, μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα αρωγής σε παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, κατέπεσε στη θάλασσα ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο του Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

A Mexican Navy plane crashed amid foggy conditions in Texas while on an aid mission for an organization that helps child burn victims, reportedly killing 3 people



The plamne had 8 passengers on board@ShivanChanana has more pic.twitter.com/waF9T2wGnj — WION (@WIONews) December 23, 2025

Από τους 8 ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, 5 ανασύρθηκαν νεκροί, 2 επέζησαν κι ένας «δεν έχει εντοπιστεί» ακόμη, κατά την τελευταία ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) προτού το σήμα του χαθεί από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας), πάνω από τον κόλπο του Γκάλβεστον, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

🚨Un vuelo médico procedente de #México, que trasladaba pacientes de la Fundación Michou y Mau, se estrelló en la Bahía de #Galveston, en #Texas, dejando 5 personas fallecidas, entre ellas un menor de 2 años, de acuerdo con reportes preliminares, en condiciones de densa niebla. pic.twitter.com/scrf1Uf418 — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) December 23, 2025

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε νωρίτερα πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή χθες (22/12) περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών και ελικοπτέρου.

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω X «βαθιά συλλυπητήρια» και προσέφερε υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων.