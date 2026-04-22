Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου CH-47 συνετρίβη τα ξημερώματα στην Άγκυρα της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ατόμων, χωρίς να υπάρξουν νεκροί.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τoπικά μέσα.