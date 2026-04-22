Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου CH-47 συνετρίβη τα ξημερώματα στην Άγκυρα της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ατόμων, χωρίς να υπάρξουν νεκροί.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

NEW: Heavy transport helicopter CH-47 Chinook crashes during training flight in Ankara Temelli, Turkey; no casualties reported yet, per MoD. pic.twitter.com/P1bC8Jts4a — Resist Wire (@ResistWire) April 21, 2026

«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τoπικά μέσα.