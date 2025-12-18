Αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη και αργότερα τυλίχθηκε στις φλόγες δεξιά του διαδρόμου στο Statesville Regional Airport σήμερα (18/12) το πρωί. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο κατά τη συντριβή, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χωρητικότητα 8 -10 επιβατών.
Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τη φλεγόμενη ατράκτο του τζετ – που μπορεί να κοστίζει έως και 2,5 εκατ. δολάρια – με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης ενώ μάρτυρες από το κοντινό Lakewood Golf Club δήλωσαν ότι το αεροπλάνο πετούσε «πολύ χαμηλά» πριν συντριβεί.
Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο δήλωσε «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε περιστατικό αεροσκάφους στο Statesville Regional Airport. Περίπου στις 10:15 π.μ., αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωση. Η FAA είναι καθ’ οδόν για να διερευνήσει το περιστατικό.»
Το αεροδρόμιο Statesville, που ανήκει στην πόλη, παρέχει εγκαταστάσεις για εταιρείες Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR, με 89 αεροσκάφη να είναι βάσει FAA καταγεγραμμένα εκεί.
(Με πληροφορίες από Daily Mail)