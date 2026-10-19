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Το αεροσκάφος κατέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής σε ξερή κοίτη ποταμού, πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας, κατά τη διάρκεια πτήσης αναψυχής.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πτώση να οφείλεται σε ατυχή ελιγμό κατά τη διάρκεια χαμηλής διέλευσης πάνω από τον αεροδιάδρομο.

Δεν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026 στην Πιερία, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή «Ξερολάκκι» της Κονταριώτισσας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε στεγνή κοίτη ποταμού, σε κοντινή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, μετατρέποντας μια πτήση αναψυχής σε ανείπωτη τραγωδία.

Η είδηση του δυστυχήματος έχει σκορπίσει θλίψη στις οικογένειες των δύο θυμάτων και έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Μια δραστηριότητα που συνδεόταν με την αγάπη για την πτήση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μια μοιραία διαδρομή, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

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Πιθανός ατυχής ελιγμός πριν από τη συντριβή

Σε έναν ατυχή ελιγμό κατά τη διάρκεια χαμηλής διέλευσης πάνω από τον αεροδιάδρομο ενδέχεται να οφείλεται η πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ηλικίας 41 και 58 ετών.

Ο 41χρονος χειριστής ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, με πολλές ώρες πτήσης στο ενεργητικό του, ενώ είχε συμμετάσχει ακόμη και ως επικεφαλής αποστολής σε επιχείρηση πυρόσβεσης στην Ισπανία.

Την ημέρα του δυστυχήματος πετούσε με το προσωπικό του αεροσκάφος, έχοντας ως συνεπιβάτη τον 58χρονο φίλο του, ο οποίος δεν ήταν πιλότος. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν στον αέρα περίπου 40 λεπτά, ενώ η επικοινωνία με τον χειριστή φέρεται να συνεχιζόταν μέχρι λίγο πριν από την πτώση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν σε άριστη κατάσταση. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ποιοι ήταν οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους

Τα δύο θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι ο 41χρονος πιλότος Χρήστος Αναστασιάδης και ο 58χρονος συνεπιβάτης του Θεολόγος Μαραντίδης.

Ο Χρήστος Αναστασιάδης, 41 ετών, με καταγωγή από τη Νέα Έφεσο Πιερίας, ήταν πατέρας τεσσάρων μικρών παιδιών. Επαγγελματίας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, διακρινόταν για την τεράστια εμπειρία του στους αιθέρες. Υπηρετούσε ως χειριστής σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, έχοντας στο ενεργητικό του αμέτρητες ώρες επικίνδυνων πτήσεων στην κατάσβεση πυρκαγιών, ενώ είχε διατελέσει ακόμη και επικεφαλής αποστολής σε διεθνείς επιχειρήσεις στη Γαλλία και την Ισπανία. Ήταν ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μονοκινητήριου αεροσκάφους.

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Ο Θεολόγος Μαραντίδης, 58 ετών, κάτοικος Κατερίνης, ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός έμπορος της πόλης. Λάτρης της αεροπορίας, διατηρούσε στενή φιλία με τον 41χρονο πιλότο και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που πετούσαν μαζί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

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Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

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