Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, όταν ένα ιδιωτικό Learjet 60 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα.

Στο πιλοτήριο του αεροσκάφους βρισκόταν η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια, η οποία είχε αποκτήσει άδεια χειριστή αεροσκάφους από την ηλικία των 17 ετών.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, πριν παρουσιάσει ξαφνική απώλεια ύψους και καταπέσει στο έδαφος.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου κατέγραψαν αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια από το πλήρωμα λίγο πριν από τη μοιραία συντριβή.

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Μόλις 20 ετών ήταν η συγκυβερνήτρια του ιδιωτικού Learjet 60 που συνετρίβη την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες. Πρόκειται για τη Νατάλια Γκαντέλια, μια νεαρή γυναίκα που είχε καταφέρει να αποκτήσει δίπλωμα πιλότου πριν ακόμη τελειώσει το σχολείο και ονειρευόταν να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία στην αεροπορία, η φωνή της οποίας φέρεται να ακούγεται τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του τζετ σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Μάλιστα, η ιστορία της είχε απασχολήσει τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Φλόριντα ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, όταν, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατάφερε να αποκτήσει άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους

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Η ταυτότητά της έγινε γνωστή μετά την επιβεβαίωση της μητέρας της, Καμίλα, και του πατριού της στη New York Post. Η 20χρονη βρισκόταν στο πιλοτήριο του Learjet 60, το οποίο είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν παρουσίασε δραματική απώλεια ύψους και συνετρίβη στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό, πριν καταπέσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Συγκλονιστικά είναι και τα ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία του πληρώματος με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στα οποία ακούγονται αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια λίγο πριν από τη συντριβή.

🚨Tragic Turn in Palm Beach County Learjet Crash: 20 Year Old Co Pilot Identified



The co pilot aboard the Learjet 60 that tragically crashed in Palm Beach County, Florida, resulting in nine fatalities, has been identified as 20 year old local aviator Nathalia Gadelha.… pic.twitter.com/0Fq6iLGYx5 — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 2, 2026



Είχε αποκτήσει δίπλωμα πιλότου στα 17 της

Η ιστορία της Νατάλια Γκαντέλια είχε απασχολήσει τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Φλόριντα ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, όταν, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατάφερε να αποκτήσει άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η νεαρή μαθήτρια μπορούσε να πετάει αεροπλάνα, ενώ δεν είχε ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

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«Σίγουρα καμαρώνω γι’ αυτό, γιατί όταν μου λένε «μα δεν μπορείς να οδηγήσεις», τους απαντώ «ναι, αλλά μπορώ να πετάξω», είχε δηλώσει γελώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS12, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τότε.

Η Γκαντέλια μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς και φοίτησε στο West Boca Raton High School, όπου από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται συστηματικά με την αεροπορία.

Όπως είχε εξηγήσει, ξεκίνησε μαθήματα πτήσης το 2020, ενώ σημαντικό ρόλο στην αγάπη της για τα αεροπλάνα είχε παίξει και ο πατέρας της, ο οποίος είχε αρχίσει να μαθαίνει να πετάει το 2018, αρχικά ως χόμπι.

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Η ίδια είχε παρακολουθήσει τη θεωρητική εκπαίδευση και στη συνέχεια πετούσε καθημερινά, συγκεντρώνοντας 88 ώρες πτήσης και ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις γνώσεων για την απόκτηση της άδειάς της.

Μάλιστα, τα έξοδα για το δίπλωμά της είχαν καλυφθεί από την Ακαδημία Αεροπορίας της σχολικής περιφέρειας Παλμ Μπιτς, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε ξεκινήσει το 2023.

I believe the female pilot involved in the tragic private plane crash in Palm Beach County today is Nathalia Filgueiras, of Florida.



Nathalia Filgueiras did a news interview about getting her pilot's license while still in high school in 2023.



In a March 2026 post, Nathalia… pic.twitter.com/K5UKXLxwgH Advertisement November 2, 2026



«Μερικοί θεωρούν περίεργο ότι μπορώ να πετάω, αλλά όχι να οδηγώ»

Η νεαρή συγκυβερνήτρια είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ασυνήθιστη διαδρομή της, εξηγώντας ότι της άρεσε να ξεχωρίζει από τους συνομηλίκους της.

«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους. Για μένα είναι κάτι πολύ ωραίο, επειδή δεν είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται συχνά», είχε δηλώσει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είχε αναφερθεί με χιούμορ στο γεγονός ότι είχε μάθει πρώτα να χειρίζεται αεροπλάνα και μετά να οδηγεί αυτοκίνητο.

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«Απλώς δεν έβγαλα δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατέληξαν τα πράγματα. Εγώ πάντως το βρίσκω πολύ ωραίο. Μερικοί θεωρούν περίεργο ότι μπορώ να πετάω αεροπλάνα, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Εννοώ ότι μπορώ να οδηγήσω, αλλά πολλοί το βρίσκουν αστείο. Κι εγώ το βρίσκω αστείο, αν και τώρα θέλω πάρα πολύ να πάρω και το δίπλωμα οδήγησης», είχε πει χαρακτηριστικά.

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Ο μεγάλος της στόχος ήταν να γίνει επαγγελματίας πιλότος και κάποια ημέρα να βρεθεί στο πιλοτήριο επιβατικών αεροσκαφών εμπορικών αερογραμμών.

Στην πορεία της εκπαίδευσής της αποφοίτησε από τη σχολή American Flyers, η οποία έχει έδρα στο Άντισον του Τέξας και διαθέτει παράρτημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.

Η αεροπορία αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής της ζωής. Η μητέρα της δημοσίευε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από οικογενειακές πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη.

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