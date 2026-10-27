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Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία κλήθηκε στο γήπεδο έπειτα από διαφωνίες μεταξύ των γονέων του παιδιού και των υπευθύνων της διοργάνωσης.

Ο διευθυντής του πρωταθλήματος υποστήριξε ότι η αστυνομία κλήθηκε λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσαν οι γονείς και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παιδιού στο γήπεδο, ενώ οι γονείς αρνούνται τις κατηγορίες.

Η οικογένεια του τρίχρονου αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, λαμβάνοντας επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ η διοργανώτρια αρχή δηλώνει ότι εξετάζει το ζήτημα με μεγάλη σοβαρότητα.

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Ένα απίστευτο περιστατικό σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Οι γονείς ενός τρίχρονου αγοριού καταγγέλλουν ότι ο γιος τους απομακρύνθηκε επανειλημμένα από το γήπεδο επειδή, όπως υποστηρίζουν, ήταν «υπερβολικά καλός» για την ηλικία του. Η αντιπαράθεση που προκλήθηκε φέρεται να κλιμακώθηκε τόσο, ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας!

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο μικρός Νεβάδα, ένα αγόρι μόλις τριών ετών από την κεντρική Φλόριντα, που έχει τραβήξει την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών του διαδικτύου με τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις.

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@nevadaney10 This is why they mad cause of this 3 year old kid. Writing his own story doing the unthinkable at just the age of 3 🙏🏾 ♬ original sound – 🎧

Το βίντεο που έγινε viral

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι γονείς του στο TikTok την Κυριακή, ο μικρός εμφανίζεται να ντριμπλάρει τους αντιπάλους του, να διασχίζει το γήπεδο με την μπάλα και να σκοράρει επανειλημμένα, προκαλώντας ενθουσιασμό στην οικογένειά του.

Το βίντεο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές, με τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του τρίχρονου να γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές στιγμές του μικρού Νεβάδα βρίσκεται μια καταγγελία που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις. Οι γονείς του υποστηρίζουν ότι το παιδί απομακρύνθηκε επανειλημμένα από τον αγωνιστικό χώρο επειδή ξεχώριζε για τις επιδόσεις του.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την ένταση που σημειώθηκε στον αγώνα και την αναφερόμενη παρέμβαση της αστυνομίας, μετατρέποντας έναν παιδικό ποδοσφαιρικό αγώνα σε θέμα ευρείας διαδικτυακής συζήτησης.

The mother of 3-year-old Nevada Pierre, who was escorted by police from a youth soccer game, spoke with ABC News after she says her son was benched for being “too good.” She says Nevada has scored more than 40 goals in five games this season while playing against children two years older than him. Advertisement October 27, 2026

Η μητέρα του 3χρονου Νεβάδα Πιερ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα νεανικών ομάδων, μίλησε στο ABC News αφού, όπως ισχυρίζεται, ο γιος της κάθισε στον πάγκο επειδή ήταν «πολύ καλός». Αναφέρει ότι ο Νεβάδα έχει σημειώσει περισσότερα από 40 γκολ σε πέντε αγώνες αυτή τη σεζόν, παίζοντας εναντίον παιδιών δύο χρόνια μεγαλύτερων από αυτόν.

Police Called After 3-Year-Old Soccer Prodigy Nevada Dominates Older Kids In Florida, U.S. He is just three years old, but apparently, he was too good for the competition. Little Nevada was playing against five-year-olds at a youth soccer match in Winter Park, Florida, when parents of opposing players reportedly complained that their children couldn’t take the ball away from him. The dispute escalated, police were called, and Nevada’s family says officers escorted them off the field after the league issued them a trespass notice. The toddler was ultimately removed from the league. Nevada was playing in an i9 Sports youth league against children around 5 years old. — The News Drill™ (@thenewsdrill) October 26, 2026

O διευθυντής του πρωταθλήματος ισχυρίζεται ότι η κλήση στην αστυνομία έγινε επειδή οι γονείς του Νεβάδα προκαλούσαν αναστάτωση.

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Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο 3χρονος Νεβάδα, τον οποίο μπορεί κανείς να δει σε διάφορα βίντεο να… κάνει πλάκα στο γήπεδο απέναντι σε παιδιά ένα και δύο χρόνια μεγαλύτερα από αυτόν, είναι ένα φαινόμενο του ποδοσφαίρου. Ακόμη και ο Τόμας Χέις, ένας από τους διευθυντές του παιδικού πρωταθλήματος στο οποίο αγωνιζόταν ο Νεβάδα, είπε στους αστυνομικούς όταν έφτασαν: «Το παιδί είναι πολύ καλό… Είναι υπέροχος. Πραγματικά καλός».

«Είναι πολύ πιο προχωρημένος σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Σκοράρει πολλά γκολ, αλλά σπρώχνει τα παιδιά και σκοράρει», φαίνεται να λέει ο Χέις στο βίντεο από την κάμερα που φορούσε ο αστυνομικός. Ο Χέις είπε ότι είχε πει στα παιδιά να μην σπρώχνουν ενώ παίζουν, και ότι είχε συμβεί ένα άλλο περιστατικό με τους γονείς του Νεβάδα λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν αντικατέστησε μερικούς από τους παίκτες, μεταξύ των οποίων και τον Νεβάδα.

«Δεν τους αρέσει αυτό», είπε.

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Είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς του Νεβάδα διαφώνησαν με το γεγονός ότι είπε στους διαιτητές να μην αφήνουν τον γιο τους να σπρώχνει τα άλλα παιδιά, ισχυριζόμενος ότι έκαναν «μεγάλη φασαρία, τσακώθηκαν με τους υπόλοιπους γονείς».

Viral video of police being called to a youth soccer game near Orlando, Florida, is drawing outrage, with some claiming the cops showed up because a 3-year-old child was too good, while the league’s director says the call was made because the parents were being disruptive. The parents agreed to leave the field and the league, but told police they would like a refund — a stipulation the league’s director had already told officers he agrees to. CBS News’ @cbenavidesTV has more on what took place. https://t.co/c2RcyGqt98 — CBS News (@CBSNews) October 27, 2026

Η μητέρα του Νεβάδα έδωσε μια διαφορετική εκδοχή.

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Στο βίντεο από την κάμερα που φορούσε ο αστυνομικός, φαίνεται να λέει ότι στέκονται πάντα στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου από τους άλλους γονείς, για να μην προκαλέσουν αναστάτωση.

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«Τον διώχνουν κυριολεκτικά από το γήπεδο επειδή είναι καλός στο ποδόσφαιρο», είπε στην αστυνομία.

Σε ένα βίντεο του περιστατικού που τραβήχτηκε από την οικογένεια, ακούγεται ο πατέρας του Νεβάδα να λέει: «Κάλεσαν την αστυνομία για ένα 3χρονο επειδή είναι πολύ καλός».

Η μητέρα του Νεβάδα είπε στο CBS News ότι ο προπονητής είπε στον Νεβάδα ότι θα μπορούσε να συνεχίσει στον τελευταίο του αγώνα αν έδινε πάσες, αλλά περίπου στα μισά του αγώνα, εμπλέχθηκαν οι αστυνομικοί. Στο βίντεο από την κάμερα σώματος, είπε ότι είδε τους άλλους γονείς να μαζεύονται σε κύκλο και να συζητούν για αυτόν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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Σε συνέντευξη με την προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης Λόρεν Λορόσα, η μητέρα του Νεβάδα είπε: «Δεν μπορώ να εξηγήσω στον 3χρονο γιο μου ότι δεν μπορεί να παίξει σήμερα επειδή είναι τόσο καλός».

Ο Χέις είπε ότι ζήτησε από την οικογένεια να φύγει και ότι ήταν πρόθυμος να τους προσφέρει επιστροφή χρημάτων.

Στο διαδίκτυο, έχει ξεσπάσει μια χιονοστιβάδα υποστήριξης για τον Nεβάδα και την οικογένειά του, μεταξύ άλλων και από την σταρ του YouTube Rachel Accurso, γνωστή ως Ms. Rachel, η οποία σχολίασε μια ανάρτηση σχετικά με το περιστατικό, λέγοντας ότι θα ήθελε πολύ να φιλοξενήσει τον Νεβάδα στην εκπομπή της.

Πάντως κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, καθώς ένας προπονητής έγραψε: «Αυτοί οι γονείς θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους».

Η λίγκα, η i9 Sports, έγραψε στο Facebook ότι «έχει λάβει γνώση των ανησυχιών που εκφράζονται σχετικά με ένα περιστατικό σε ένα τοπικό πρόγραμμα της i9 Sports και τις αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα».