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Ανησυχία επικρατεί στην Μπάγερν Μονάχου για την κατάσταση της υγείας του Βινσέντ Κομπανί, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο Βέλγος τεχνικός μεταφέρθηκε την Παρασκευή (23/10) με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μονάχου, έπειτα από κατάρρευσή του στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 40χρονος προπονητής, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης της πρώτης ομάδας, θέλησε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας U23, ωστόσο κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στο προπονητικό καμπ των Βαυαρών.

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Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κομπανί είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά εξαιτίας μιας ιογενούς λοίμωξης, ωστόσο παρά το πρόβλημα υγείας του, βρέθηκε κανονικά στο πάγκο της ομάδας στη νίκη της Μπάγερν με 6-1 επί της Λειψίας το περασμένο Σάββατο. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να κάνει μερικά διαλείμματα, τόσο στο ημίχρονο της αναμέτρησης, όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild, η λοίμωξη επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του Κομπανί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και να ανεβαίνει σκάλες. Μάλιστα, ο Βέλγος τεχνικός δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το παιχνίδι Champions League με την Άρσεναλ, ενώ στην συνέντευξη Τύπου τον εκπροσώπησε ο βοηθός του.

Ωστόσο, ο Βέλγος επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας για την αναμέτρηση. Εξηγώντας τι συνέβη, ο Κομπανί είχε δηλώσει: «Ως προπονητής, θέλεις πάντα να τα κάνεις όλα. Την περασμένη εβδομάδα κόλλησα έναν αρκετά άσχημο ιό και, φυσικά, δεν άκουσα το σώμα μου. Κάποια στιγμή, λοιπόν, το σώμα μου μού είπε: “Ως εδώ! Σταμάτα!».

Η ανακοίνωση της Μπάγερν:

«Ο Βινσέντ Κομπανί χρειάστηκε ιατρική φροντίδα την Παρασκευή, καθώς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας Κ-23 της Μπάγερν Μονάχου, την οποία παρακολουθούσε. Ο Κομπανί θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Προς το παρόν, το προπονητικό του επιτελείο θα αναλάβει τη διαχείριση των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων».

Πηγή: Bild