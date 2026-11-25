Από «κρίσεις απουσίας» πάσχει ο Τζαμάλ Μουσιάλα που λιποθύμησε ξανά σε φιλικό της Μπάγερν Μονάχου – «Είναι προσωρινό και αντιμετωπίσιμο»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα διαγνώστηκε με νευρολογική διαταραχή που προκαλεί επιληπτικές κρίσεις, έπειτα από περιστατικά κατάρρευσης σε φιλικούς αγώνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου δέχεται επικρίσεις για τη στάση της σχετικά με το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή και το ενδεχόμενο μείωσης των αποδοχών του.

Κορυφαία στελέχη του συλλόγου προκάλεσαν αντιδράσεις με δηλώσεις τους, οι οποίες θεωρήθηκαν από παλαίμαχους αθλητές και τη FIFPRO ως άσκηση πίεσης στον παίκτη.

Η υπόθεση ανέδειξε τον προβληματισμό για τα όρια μεταξύ των οικονομικών απαιτήσεων ενός συλλόγου και της απαραίτητης στήριξης προς έναν αθλητή με προβλήματα υγείας.

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κόσμο του ποδοσφαίρου η στάση της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τις οικονομικές απολαβές του από τον βαυαρικό σύλλογο.

Ο μεσοεπιθετικός διαγνώστηκε τον περασμένο Αύγουστο με νευρολογική διαταραχή, η οποία προκαλεί σύντομες επιληπτικές κρίσεις, συγκεκριμένα εστιακές κρίσεις με διαταραχή της επίγνωσης. Η διάγνωση έγινε μετά από δύο περιστατικά κατάρρευσης κατά τη διάρκεια φιλικών αναμετρήσεων, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών το περασμένο καλοκαίρι.

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Bayern Munich and the fans should be standing by Jamal Musiala during one of the toughest moments of his career 🗣️ (w/ @Culturecams, @LyesBouzidi10) https://t.co/nS65BAe3YQ — B/R Football (@brfootball) November 24, 2026

Ο Μουσιάλα ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και προσπαθεί να επανέλθει σταδιακά στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο. Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της Μπάγερν σχετικά με το συμβόλαιό του έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς τέθηκε εμμέσως ζήτημα κατά πόσο δικαιολογούνται πλέον οι υψηλές αποδοχές του, με το ενδεχόμενο μείωσης του μισθού του να βρίσκεται στο προσκήνιο.

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Αντιδράσεις για τη στάση της διοίκησης και καταγγελίες για πίεση στον ποδοσφαιριστή

Οι δηλώσεις των Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, Ούλι Χένες και Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν πυροδότησαν αντιδράσεις από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, μέλη της Μπάγερν, αλλά και την Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO).

Η τελευταία εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπόθεση, κάνοντας λόγο για συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης σε έναν αθλητή που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ευαίσθητο ζήτημα υγείας.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στις οικονομικές απαιτήσεις ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού συλλόγου και την υποχρέωσή του να στηρίζει έναν ποδοσφαιριστή που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ενώ προσπαθεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Τι είναι οι «κρίσεις αφαίρεσης» που αντιμετωπίζει ο Μουσιάλα

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει διαγνωστεί με κρίσεις αφαίρεσης (absence seizures), μια μορφή επιληπτικών κρίσεων που προκαλείται από νευρολογική δυσλειτουργία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω Instagram, πρόκειται για σύντομα και αντιμετωπίσιμα επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να εξηγούν τις πρόσφατες καταρρεύσεις του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μπάγερν.

Σάλος στην Μπάγερν Μονάχου με τον Μουσιάλα: Σενάρια για «ψαλίδι» στον μισθό του ενώ παθαίνει επιληπτικές κρίσεις

Οι συγκεκριμένες κρίσεις χαρακτηρίζονται από αιφνίδια, παροδική απώλεια της επίγνωσης του περιβάλλοντος. Το άτομο μπορεί να σταματήσει απότομα τη δραστηριότητά του, να εμφανίσει απλανές βλέμμα και να μην ανταποκρίνεται για λίγα δευτερόλεπτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύονται και από απώλεια μυϊκού τόνου.

Για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς επηρεάζει προσωρινά τη συγκέντρωση και την αντίδραση. Ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της καριέρας του. Με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, είναι πιθανή η επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

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