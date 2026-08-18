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Νέα ανησυχία προκάλεσε ο Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Χάιντενχαϊμ.

Μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό απέναντι στη Λειψία, όταν ο Μουσιάλα είχε καταρρεύσει και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών και του ιατρικού επιτελείου για να αποχωρήσει, οι εικόνες επαναλήφθηκαν.

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Jamal Musiala bir kez daha bayıldı.pic.twitter.com/PZqpxv7a5W — L'Europe (@leuropefootball) August 18, 2026

Ο άσος της Μπάγερν βρέθηκε ξανά στο έδαφος, με τους ανθρώπους της ομάδας να σπεύδουν αμέσως κοντά του. Ο Μουσιάλα αντικαταστάθηκε, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στους Βαυαρούς, ειδικά μετά το πρόσφατο περιστατικό με τη Λειψία.

Η νέα πτώση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον 23χρονο, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2025 και προσπαθεί να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς.