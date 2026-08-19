REUTERS - Ο Τζαμάλ Μουσιάλα στο έδαφος κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα της Μπάγερν με την Λειψία

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της Μπάγερν Μονάχου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή χτύπημα.

Ο εικοσιτριάχρονος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει μια νευρολογική δυσλειτουργία γνωστή ως κρίση απουσίας, η οποία προκαλεί προσωρινή απώλεια ισορροπίας και συνείδησης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάστασή του αντιμετωπίσιμη και προσωρινή, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για την αποκατάστασή του.

Η συμμετοχή του στον επερχόμενο αγώνα για το Super Cup κρίνεται αμφίβολη, καθώς εξαρτάται από την ολοκλήρωση της απαραίτητης ιατρικής αξιολόγησης.

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Ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου μίλησε ανοιχτά για το νευρολογικό πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από τα πρόσφατα επεισόδια κατά τα οποία έχει χάσει ξαφνικά την ισορροπία του και χαρακτήρισε την εν λόγω κατάσταση ως προσωρινή και αντιμετωπίσιμη.

Η νέα κατάρρευση του 23χρονου επιθετικού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η «κρίση απουσίας» που αντιμετωπίζει ο Γερμανός διεθνής, αλλά και το κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόβλημα θα επηρεάσει την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

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Ο Μουσιάλα κατέρρευσε την Τρίτη (18/8), κατά τη διάρκεια του φιλικού της Μπάγερν Μονάχου με τη Χάιντενχαϊμ. Ο ποδοσφαιριστής δεν είχε προηγουμένως εμπλακεί σε κάποια σύγκρουση ή δεχθεί χτύπημα, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και χρειάστηκε άμεση βοήθεια.

Musiala collapsed on the pitch.💔



Saibari has seen this before with Abdelhak Nouri.🥲😔 pic.twitter.com/dfl5U4R6kw August 18, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχο επεισόδιο μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, στην αναμέτρηση με τη Λειψία.

Μετά το νέο συμβάν, ο ίδιος ο Μουσιάλα αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του και αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει μια νευρολογική δυσλειτουργία. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα πρόβλημα που θεωρεί προσωρινό και αντιμετωπίσιμο. Ο 23χρονος βρίσκεται ήδη υπό παρακολούθηση, ενώ η καθημερινή του δραστηριότητα και η άθληση εντάσσονται στη διαδικασία αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Αμφίβολη παραμένει, πάντως, η παρουσία του στο Super Cup απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 22 Αυγούστου (21:30), καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση.

Τι είναι η «κρίση απουσίας»

Η «κρίση απουσίας» αποτελεί μορφή επιληπτικής κρίσης και ήταν παλαιότερα γνωστή ως «petit mal». Χαρακτηρίζεται από ένα σύντομο επεισόδιο κατά το οποίο διαταράσσεται προσωρινά η συνείδηση του ατόμου.

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Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης, το άτομο μπορεί για λίγα δευτερόλεπτα να διακόψει αυτό που κάνει, να μείνει ακίνητο και να κοιτάζει στο κενό, χωρίς να ανταποκρίνεται κανονικά σε όσα συμβαίνουν γύρω του.

Συνήθως η κρίση ολοκληρώνεται ξαφνικά και η επάνοδος είναι άμεση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, το άτομο δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή δεν το θυμάται στη συνέχεια.

Οι επιληπτικές κρίσεις, ωστόσο, μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικούς τρόπους και η αξιολόγηση κάθε περιστατικού απαιτεί εξειδικευμένο νευρολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση του Μουσιάλα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τη φύση του προβλήματος, την αντιμετώπισή του και κυρίως τις προϋποθέσεις για την ασφαλή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

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Preocupante lo de Musiala, volvió a caer desplomado 5 minutos después de entrar a la cancha contra Heidenheim



Hace 3 días le había pasado contra el Leipzig. Hoy salió caminando



Esto + la fractura de peroné + desgarro facial, no le dan tregua a Jamalpic.twitter.com/PcmRO9jTz8… — La Perla (@Perla_Londres) August 18, 2026

Ιστορικό τραυματισμών για τον Μουσιάλα

Το νέο πρόβλημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μουσιάλα προσπαθεί να αφήσει πίσω του μια μακρά περιπέτεια με τραυματισμούς.

Τον Ιούλιο του 2025, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, υπέστη κάταγμα περόνης και σοβαρή κάκωση στον αριστερό αστράγαλο. Ο τραυματισμός προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν.

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This Jamal Musiala injury hit so hard that Donnarumma Couldn’t hold back his tears 😔💔 https://t.co/07Cxn32XJ8 pic.twitter.com/pIL1A9bJMB — Carlyx🧘🏾‍♂️ (@wtfiscarlyx) March 22, 2026

Η συγκεκριμένη ζημιά τον κράτησε εκτός γηπέδων για περισσότερο από έξι μήνες. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός επέστρεψε τον Ιανουάριο, όμως στη συνέχεια αντιμετώπισε ξανά ενοχλήσεις στην ίδια περιοχή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί μεταλλική πλάκα από το αριστερό του πόδι. Ακολούθησε ένα διάστημα ατομικών προπονήσεων, καθώς ο ποδοσφαιριστής προσπαθούσε να επανέλθει πλήρως.

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