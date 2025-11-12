Η Μπαρτσελόνα «βάλει στο μάτι» τον Χάρι Κέιν και αποτελεί τον πρώτο της στόχο για να αντικαταστήσει τον κορυφαία Πολωνό στράικερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που οδεύει προς «συνταξιοδότηση», σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

Οι Ισπανοί πρωταθλητές θεωρούν τον 32χρονο αρχηγό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας ως ιδανικό – και νεότερο σε ηλικία – αντικαταστάτη του 37χρονου Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο.

Advertisement

Advertisement

Για να γίνει το τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ» χρειάζονται δύο κινήσεις:

να πληρώσουν οι Καταλανοί για τη ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία θα του επιτρέψει θεωρητικά να αποχωρήσει το καλοκαίρι έναντι 57 εκατομμυρίων λιρών

να πείσει η Μπαρτσελόνα τον Κέιν, που δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είναι ανοιχτός στο να παραμείνει στη Μπάγερν μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του τον Ιούνιο του 2027, ότι αξίζει τον κόπο να ενταχθεί σε έναν άλλο από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου για να δοκιμάσει και εκεί τις δυνάμεις του

Ο Κέιν πέρα στη Μπάγερν από την Τότεναμ έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών τον Αύγουστο του 2023, σημειώνοντας 108 γκολ σε 113 εμφανίσεις και τον Σεπτέμβριο έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα 100 γκολ για έναν σύλλογο μέσα στον αιώνα που «τρέχει», καθώς παίζει σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τη σεζόν 2024-2025 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου της Μπουντεσλίγκα από τη Μπάγερν.