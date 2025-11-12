Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ είναι το «καυτό» πρόσωπο των τελευταίων ημερών, καθώς ο Νίκος Μαχλάς δήλωσε πρόσφατα ότι μπορεί να πουληθεί με «αστρονομικό» ποσό για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια μεταγραφή που ενδέχεται να αγγίξει τα 80-90 εκατομμύρια ευρώ.

Αμέσως, η είδηση αναπαράχθηκε από δεκάδες μέσα ενημέρωσης της χώρας, ενώ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν αναλύσεις και δημοσιεύματα για την διαφαινόμενη πώληση του Έλληνα διεθνή σε ομάδα του εξωτερικού, καθώς και το ποσό που θα μπορούσε να αποτελέσει deal μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ενδιαφερόμενης ομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Κωνσταντέλιας τράβηξε το ενδιαφέρον σε αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Μάλιστα, ο 22χρονος ήταν με το ένα πόδι στην Στουτγκάρδη, καθώς οι Γερμανοί έφτασαν σε προφορική συμφωνία μαζί του, αλλά και με τον «δικέφαλο του Βορρά», ωστόσο μια αλλαγή 180 μοιρών από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έφερε την παραμονή του παίκτη στην Θεσσαλονίκη, με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο Κωνσταντέλιας δεν πωλείται

Η αλήθεια είναι ότι όλα τα σενάρια και οι φήμες που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες είναι εκτός πραγματικότητας. Ο ίδιος ο παίκτης είναι καλά στον ΠΑΟΚ και θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντέλιας είναι βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι στην ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην «Λεωφόρο Αλεξάνδρας», με τους φίλους του «τριφυλλιού» να αναγνωρίζουν το ταλέντο του Έλληνα διεθνή και να σπεύδουν αμέσως να τον χειροκροτήσουν.

Για την ώρα ο παίκτης είναι απολύτως αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδας του, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σαφές από την δική του την μεριά ότι ο παίκτης δεν πωλείται ούτε κοστολογείται. Αντίθετα, κοινή επιθυμία των δύο πλευρών είναι μια συνεργασία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Αυτή είναι σίγουρα και η επιθυμία των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι το καλοκαίρι, στο άκουσμα της είδησης για πώληση του Κωνσταντέλια αντέδρασαν και ζήτησαν την παραμονή του, πράγμα που έγινε.