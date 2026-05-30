Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο ΠΑΟΚ μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να αποκτήσει ακόμη και διψήφια διαφορά, εκμεταλλευόμενος τα ριμπάουντ και την ενέργειά του. Ωστόσο, στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός AKTOR αντέδρασε δυναμικά, βελτίωσε αισθητά την άμυνά του και βρήκε μεγάλα σουτ από την περιφέρεια, γυρίζοντας πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν τελικά με 102-94 στο «Παλατάκι» και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Καθοριστική ήταν η ευστοχία τους από τα 6,75μ., με 13/19 τρίποντα (68%), που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 8/26 (31%).

Advertisement

Advertisement

Ξεχώρισαν οι Όσμαν με 29 πόντους, αλλά και οι Μέλβιν, Ομορούγι και Μπέβερλι για τους γηπεδούχους, σε ένα ματς υψηλής έντασης και ρυθμού.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε τον τελευταίο λόγο

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την ενέργεια στην επίθεση και τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού AKTOR και πολύ γρήγορα πήρε τον έλεγχο, φτάνοντας μάλιστα σε διψήφια διαφορά στην πρώτη περίοδο (27-17).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τον Μπέβερλι οργανωτικά και τον Μέλβιν εκτελεστικά να δίνουν λύσεις, όμως το «τριφύλλι» αντέδρασε πριν το ημίχρονο, μειώνοντας σε 47-44. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, μέχρι που ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε στροφές στην άμυνα και βρήκε μεγάλα σουτ στην επίθεση, αποκτώντας προβάδισμα ασφαλείας.

Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιστρέψει, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη που της έδωσε την πρόκριση στους τελικούς της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102