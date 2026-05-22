Η πρώην σταρ τoυ WNBA, Kysre Gondrezick, εντάχθηκε στην Fanvue, ανταγωνίστρια πλατφόρμα του OnlyFans, αφού προανήγγειλε μια καυτή έναρξη δραστηριότητας στο διαδίκτυο, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η Page Six.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με τη Fanvue, μοιράζοντας αποκλειστικά την ευαισθησία και την αυθεντικότητά μου με τους δικούς μου όρους», δήλωσε αποκλειστικά στην Page Six σε ανακοίνωση την Τετάρτη.

«Αυτή η εκδοχή του εαυτού μου μου επιτρέπει να είμαι άνθρωπος και όχι να υποκρίνομαι», πρόσθεσε η Gondrezick.

«Δυστυχώς, η αναμονή για την παρουσίασή μου οδήγησε σε συκοφαντίες, παρενόχληση, απειλές και αβάσιμες εικασίες σχετικά με άλλες υποτιθέμενες σχέσεις. Ενώ απολαμβάνω τον ενθουσιασμό των ακολούθων μου, νιώθω ταπεινότητα γνωρίζοντας ότι η επιρροή μου φτάνει σε πολλούς». Η σταρ του μπάσκετ «επεκτείνει την παρουσία της απευθείας στους θαυμαστές της» μέσω της Fanvue. Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε «αποκλειστικό περιεχόμενο για τον τρόπο ζωής της, πίσω από τα παρασκήνια του κόσμου της σε θέματα μόδας, ομορφιάς, προπόνησης, ευεξίας και πιο προσωπικές καθημερινές στιγμές απευθείας από την ίδια», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Η 28χρονη Gondrezick προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο τη Δευτέρα, όταν άφησε να εννοηθεί ότι θα δημοσίευε έναν σύνδεσμο στο X.

Advertisement

WNBA star Kysre Gondrezick officially joins OnlyFans competitor Fanvue after teasing steamy launch https://t.co/cTg6Miin98 pic.twitter.com/eAAc6EHDaU — New York Post (@nypost) May 20, 2026

Η Gondrezick επιλέχθηκε τέταρτη συνολικά από τις Indiana Fever το 2021. Αφού η ομάδα την αποδέσμευσε τον Ιανουάριο του 2022, δύο χρόνια αργότερα, εντάχθηκε στο προπονητικό καμπ των Chicago Sky, αλλά τελικά αποδεσμεύτηκε.

Εκτός από την αθλητική της καριέρα, η Gondrezic έχει εξελιχθεί περισσότερο στον χώρο της μόδας, παρευρισκόμενη σε εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και στο Victoria’s Secret Fashion Show του 2024.

Advertisement

Πέρυσι, η γκαρντ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη επαγγελματίας αθλήτρια που ονομάστηκε Playmate του Playboy.

Η Gondrezick, που έγινε Miss Ιουνίου 2025, πόζαρε χωρίς μπλούζα, ξαπλωμένη πάνω σε ένα πορτοκαλί φουσκωτό στην πισίνα.