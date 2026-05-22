Η Αθήνα κινείται από το πρωί της Παρασκευής (22/5) σε ρυθμούς Final Four με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να έχουν πάρει ήδη θέση στην Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Euroleague κόντρα στην Φενερμπαχτσέ.

Ήδη, στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 4.000-5.000 «ερυθρόλευκοι», φωνάζοντας συνθήματα και εμψυχώνοντας τους αθλητές της ομάδας κατά την διάρκεια της προθέρμανσης.

Περίπου λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, οι πρώτοι φίλοι των Πειραιωτών έφτασαν στον σταθμό «Ειρήνη» και αφού πέρασαν τον έλεγχο, εισήλθαν στον προαύλιο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, δηλώνοντας αισιόδοξοι για το αποψινό αποτέλεσμα της ομάδας τους.

Λίγο νωρίτερα έφτασε στο ΟΑΚΑ και ο κύριος όγκος των φίλων της τουρικής ομάδας, με την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο να γίνεται κανονικά και δίχως κάποιο απρόοπτο. Μάλιστα, ορισμένοι εκ των φίλων της Φενερμπαχτσέ φωτογραφήθηκαν έξω από το γήπεδο με εκείνους του Ολυμπιακού, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό.

Χαμός στο Φάληρο

Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον σταθμό Ηλεκτρικού στο Νέο Φάληρο, έξω από το Γ. Καραϊσκάκης, φωνάζοντας ασταμάτητα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους.

Φίλαθλοι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο Φάληρο, στήνοντας ένα μεγάλο «ερυθρόλευκο» πάρτι, αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του φετινού Final Four κόντρα στην Φενερμπαχτσέ.

Τα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ είναι ιδιαίτερα αυξημένα, τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στα σημεία από τα οποία μεταφέρονται οπαδοί. Συνολικά έχουν επιστρατευτεί περίπου 4.500 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Στο Telekom Center Athens θα στηθεί επιχειρησιακό κέντρο, ενώ στο κέντρο της Αθήνας έχουν απαγορευτεί οι οπαδικές συγκεντρώσεις.

Ο διοικητής του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα καθοδηγεί στα τουρκικά οπαδούς της Φενερμπαχτσέ στο Θησείο

Στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί φίλοι της Φενερμπαχτσέ, οι οποίοι περιηγήθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας πριν μεταβούν στην Telekom Center Athens.

Εκεί βρέθηκε μεταξύ άλλων ο διοικητής του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος είναι γνώστης της τουρκικής γλώσσας και τους καθοδήγησε μιλώντας τουρικά, απαντώντας σε όποια απορία είχαν για την μεταφορά τους στο Ολυμπιακό Στάδιο.

