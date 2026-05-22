Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ «μάχονται» στην Telekom Center Athens προκειμένου να εξασφαλίσουν την σπουδαία πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

Το παιχνίδι:

Νικητής ο Ολυμπιακός 79-61

37:40 Διατηρεί την διαφορά ο Ολυμπιακός (71-57)

36:00 Καλάθι και φάουλ ο Γουόρντ (71-55)

34:10 Τρίποντο από τον Πίτερς (66-52)

33: 30 Απάντηση από τον Πίτερς (63-52)

33:15 Τρεις βολές από τον Χόρτον Τάκερ (61-52)

32:30 Τρίποντη βόμβα από Φουρνιέ που απαντά στο σερί της Φενέρ (61-49)

31:20 Σερί η Φενέρ και 56-49 με καλάθι του Χόρτον Τάκερ στον αιφνιδιασμό

31:00 Καλάθι και φάουλ ο φόργουορντ της Φενερμπαχτσέ για το 56-47

30:20 Ξεκίνημα με τρίποντο Μπιμπέροβιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο (56-44)

Τρίτο δεκάλεπτο: 56-41

28:50 Σερί από την περιφέρεια ο Ολυμπιακός με Φουρνιέ, Βεζένκοφ (54-39)

27:40 Επιμένει η Φενερμπαχτσέ με Χόρτον Τάκερ (48-39)

25:00 Ο Μπιμπέροβιτς σκοράρει ξανά από την περιφέρεια (44-34)

24:10 Τρίποντο ο Ντε Κολό και η Φενέρ μειώνει στους 13 (44-31)

22:00 Τάιμ άουτ η Φενερμπαχτσέ και στο +18 ο Ολυμπιακός (42-24)

21:20 Τρίποντο ο Βεζένκοφ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (36-24)

Ημίχρονο: 33-24

19:40 Καλάθι στον αιφνιδιασμό ο Μέλι και 33-24

19:07 Τάπα στον Ντόρσει και ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την Φενερμπαχτσέ που κέρδισε βολές με τον Μπιρτς. Μειώνει στους 11 η Φενέρ (33-22)

17:00 πέντε συνεχόμενοι πόντοι από την Φενερμπαχτσέ που μειώνει σε 29-17 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

14:40 Διαδοχικοί πόντοι ο Πίτερς και 28-12

12:00 Πρώτη διψήφια διαφορά με καλάθι του Πίτερς (22-12)

18-12 σκορ πρώτου δεκαλέπτου

09:00 Παραμένει μπροστά ο Ολυμπιακός (15-9)

07:40 Μικρό σερί από την Φενέρ που μειώνει σε 13-7

07:00 Πρώτο καλάθι η Φενέρ μετά από επτά λεπτά με τον Μπιρτς (12-2)

06:00 Ιδανικό ξεκίνημα οι «ερυθρόλευκοι» που διευρύνουν το σερί τους στο 10-0 μετά από καλάθι του Βεζένκοφ.

05:00 Νέο τρίποντο ο γκαρντ του Ολυμπιακού και 8-0

04:20 Άνοιξε λογαριασμό ο Ντόρσει (5-0)

02:34 2-0 ο Γουόκαπ από μέση απόσταση

Οι πεντάδες:

Φενερμπαχτσέ: Χόρτον Τάκερ, Χολ, Μέλι, Μπιμπέροβιτς, Μπιρτς

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσει, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

18:00 Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 18:00 ωστόσο θα καθυστερήσει για λίγα λεπτά.

17:55 Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four με 3-0 κόντρα στην Μονακό, ενώ η Φενερμπαχτσέ επικράτησε της Ζαλγκίρις 3-1 στην αντίστοιχη σειρά των playoffs.

17:50 Ωραία ατμόσφαιρα στην Telekom Center Athens από τους φίλους του Ολυμπιακού

17:43 Ο MVP της regural season Σάσα Βεζένκοφ

17: 40 «Ερυθρόλευκο» πάρτι στις κερκίδες – Δρακόντεια μέτρα της αστυνομίας ενόψει Final Four

17:30 Στην Telekom Center Athens ο Νίκος Γκάλης

17:23 Οι 12 που επέλεξε ο Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους

Η αποστολή της Φενερμπαχτσέ είναι η εξής: Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς.

17:10 Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς

17:00 Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν κερδίσει δίχως αμφιβολία την «μάχη» της κερκίδας.