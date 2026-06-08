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Ο Αντώνης Τσιφτσής και η Αποστολία Κοτσώνη πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε το Σάββατο (6/6) με θρησκευτικό γάμο.

Εδώ και κάποιους μήνες το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του ένα υγιέστατο αγοράκι, αποφασίζοντας ότι μετά τον πολιτικό γάμο έπρεπε να ακολουθήσει και ο θρησκευτικός, με το μυστήριο να πραγματοποιείται στον τόπο καταγωγής της νύφης, το Καινούργιο Φθιώτιδας.

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Τον γάμο παρακολούθησαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού, οι οποίοι ευχήθηκαν στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και στην εκλεκτή της καρδιάς του μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία.

Ο Τσιφτσής ανήκει στον «Δικέφαλο του Βορρά» από το καλοκαίρι του 2024 ωστόσο την φετινή σεζόν πραγματοποίησε μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να καθιερωθεί στην βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

Συνολικά ο Έλληνας τερματοφύλακας κατέγραψε 28 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 14 αγώνες, Τον Μάρτιο έκανε και το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, καθώς βρέθηκε στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αγωνίστηκε για 12 λεπτά στο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία.